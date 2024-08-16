今早6.3地震瞬間畫面曝光！　花蓮鯉魚潭鏡頭君狂晃37秒

記者黃翊婷／綜合報導

今日（16日）上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級。花蓮鯉魚潭即時影像的「鏡頭君」恰巧記錄下地震瞬間，鏡頭劇烈搖晃長達37秒，畫面相當驚人。

▲鯉魚潭的即時影像記錄下地震瞬間畫面。（圖／翻攝自YouTube／ervnsa）

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根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，震央在花蓮縣政府東南方34.2公里處，深度9.7公里，屬於極淺層地震，最大震度為4級。

震度4級地區為花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、南投縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、雲林縣；震度3級地區為新竹縣、苗栗縣、桃園市、新北市、嘉義市、高雄市、新竹市、台南市，震度2級地區為台北市、基隆市、屏東縣、澎湖縣。

▲今天上午7時35分發生規模6.3地震，深度9.7公里，屬於極淺層地震。（圖／中央氣象署）

花蓮鯉魚潭即時影像的鏡頭恰巧拍下地震瞬間，起初鏡頭只是輕微左右搖晃一下，接著便開始劇烈晃動，持續長達37秒才逐漸平息下來。

部分網友看到這驚悚的一幕，也紛紛留言表示，「好晃」、「好可怕」；還有疑似外國網友留言訊問地震規模，其他好心網友回覆，這起地震發生在今天上午7時35分，芮氏規模6.3。