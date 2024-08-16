花蓮連3震「與0403地震無關」　氣象署：3天內有規模5.5餘震

記者李姿慧／台北報導

花蓮今(16日)上午短短7分鐘內連3震，其中上午7時35分發生規模6.3地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，今起地震研判與0403花蓮地震無關，該處為地震好發區，不排除未來3天內將有規模5.5餘震發生。

【16:30更新】

上午花蓮6.3地震「改列0403餘震」！氣象署修正震央位置

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲上午7:35台灣東部海域發生規模6.3極淺層地震。（圖／氣象署提供）

上午7時35分台灣東部海域發生規模6.3地震、上午7時40分花蓮縣近海發生規模4.5地震、上午7點42分東部海域發生規模4.8地震，7分鐘內連3起地震。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，因地震震央很靠近0403花蓮震源附近，目前還在判斷震源特性，待稍晚進一步說明。

吳健富表示，今起地震判斷跟0403花蓮地震無關，該處附近滿多規模6以上地震，花蓮0403地震能量釋放完後，其他地區為地震空白區，就容易發生地震，就像昨起宜蘭地震也是如此。

吳健富表示，今起地震區域過往發生規模6以上地震滿多，為地震好發區，今年4月迄今已有多起地震，之前每隔3到5年就會有規模6以上地震，該區域地震相當多，不排除3天內會有規模5.5餘震發生，且規模會比較大，因該區地震比較多。