一早被警報吵醒地震馬上來！　網友嚇喊：感覺比昨天還要搖

記者黃翊婷／綜合報導

今日（16日）上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，最大震度4級，不少網友被國家警報聲吵醒，過沒多久隨即感覺到地震，大家紛紛在網路上留言表示，「感覺比昨天還要搖」、「嚇醒」、「台北超級搖至少15秒以上」、「搖得比昨天久」。

▲今日上午7時35分發生芮氏規模6.3地震。（圖／中央氣象署）

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午7時35分台灣東部海域發生芮氏規模6.3地震，震央在花蓮縣政府東南方34.2公里處，深度9.7公里，屬於極淺層地震，最大震度為4級。

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震度4級地區為花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、南投縣、台中市、嘉義縣、彰化縣、雲林縣，震度3級地區為新竹縣、苗栗縣、桃園市、新北市、嘉義市、高雄市、新竹市、台南市，震度2級地區為台北市、基隆市、屏東縣、澎湖縣。

▲國家警報。（圖／記者葉國吏攝）

不少網友一早收到警報時還在睡夢中，接著便被地震搖醒，紛紛在臉書等社群平台發文或留言報平安。由於昨日（15日）下午5時06分宜蘭近海發生規模5.7地震，全台有感，部分網友覺得，今早的地震比昨天的更有感，「感覺比昨天還要搖」、「嚇醒」、「台北超級搖至少15秒以上」、「搖得比昨天久」、「這次真的有搖，比昨天下午5點那次還大，目前在花蓮讀書的桃園人認證」。