年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因：民主黨政策不利非裔

▲美國共和黨參選人、前總統川普(Donald Trump)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統大選將於11月登場,隨著共和黨與民主黨確認參選人後,許多意見領袖也開始表態,共和黨內一名非裔男性地區幹部就投書媒體表示,他在民主黨歐巴馬執政期間遭裁員且失業多年,甚至一度無家可歸,直到2016年川普上任才一夕翻身,呼籲非裔選民站出來將票投給川普。

共和黨地區幹部小詹姆斯(Paul James, Jr.)12日以《像我這樣的年輕非裔男子為什麼要投給川普》為題投書媒體,指出近來民調顯示,川普(Donald Trump)在非裔男性族群中,支持率相當高,儘管賀錦麗(Kamala Harris)有著印度裔和非裔的背景,他的黑人朋友和其他朋友們也都不支持賀錦麗。

