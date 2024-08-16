　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因：民主黨政策不利非裔

▲▼美國共和黨參選人、前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國共和黨參選人、前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將於11月登場，隨著共和黨與民主黨確認參選人後，許多意見領袖也開始表態，共和黨內一名非裔男性地區幹部就投書媒體表示，他在民主黨歐巴馬執政期間遭裁員且失業多年，甚至一度無家可歸，直到2016年川普上任才一夕翻身，呼籲非裔選民站出來將票投給川普。

共和黨地區幹部小詹姆斯（Paul James, Jr.）12日以《像我這樣的年輕非裔男子為什麼要投給川普》為題投書媒體，指出近來民調顯示，川普（Donald Trump）在非裔男性族群中，支持率相當高，儘管賀錦麗（Kamala Harris）有著印度裔和非裔的背景，他的黑人朋友和其他朋友們也都不支持賀錦麗。

出身於美屬維京群島的小詹姆斯說，他從小就被父母告知，身為非裔就必須比其他人更加努力才有機會成功。他回憶起自己2012年大學畢業後，選擇進入油田工作，結果受到前總統歐巴馬（Barack Obama）《平價醫療法案》和相關環保法規影響，導致大量工廠倒閉、縮編裁員，他也因此失去工作。

小詹姆斯說，在歐巴馬執政期間，他失業了好幾年，無法支付帳單甚至無家可歸，在經濟衰退時和朋友一起睡在沙發上。直到2016年川普上任一切才發生巨變。

小詹姆斯坦言，當年他並未投給川普，但川普政府所製造的經濟成果，讓他驚訝不已。他在2016年12月重新回到老本行，許多非裔朋友也開始重回石油和天然氣行業，生活開始變得更好，現在他年收入有8萬美元，買得起兩房公寓、保險，還能有積蓄。

▲▼美國共和黨參選人、前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普相當受到年輕非裔男性歡迎。（圖／路透）

小詹姆斯強調，民主黨優先考慮的是氣候變遷、全球化、福利國家和意識形態的進步，而非保護美國的就業和家庭，這樣的政策對經濟和普通人的未來產生不利的影響。

小詹姆斯表示，美國大多數黑人男性不是職業運動員或名人，但也不是窮人、無家可歸者或依賴社會福利的人，他們只是每天努力工作的普通人，「黑人並不需要崇拜川普的個性和人格，但他的政策確實符合我們的利益，許多黑人朋友都找到了好工作，賺到了錢。」

小詹姆斯最後提到，追根究柢，所有美國人都想要同樣的東西，也就是生活、自由、安全和保障，對他和許多黑人男性朋友來說，再次選擇川普能讓他們更好地養家並透過高薪工作獲得尊嚴，因此他決定支持川普。

ET快訊
快訊／幼兒園狼師毛畯珅重判28年　北市懲處出爐
快訊／陸船翻覆2死　海巡艇長、駕駛不起訴
快訊／毛畯珅性侵6幼童　犯219罪重判28年
快訊／「鴨頭」鄉代妻一身黑現身！　大批白衣人護駕
凱莉催生到一半「五指全開」6.3地震！　躺產床傻眼
獨／補3槍狙殺「鴨頭」！兇手2槍+42彈投案　內行人：武力展
台北震度不到4級卻收到「國家警報」！　氣象署曝原因
快訊／台積電漲20元至963　台股大漲逾390點
彭振聲遭限制出境柯文哲不解　喊司法若公平：傳訊我快把事情釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

51人客機飛一半「機艙裡都是煙」！　美國航空緊急迫降

台灣規模6.3地震「日本也有感」　沖繩縣震度曝光

M痘疫情蔓延！　民主剛果：今年已釀548人死亡

賀錦麗接棒拚總統！　首度和拜登同台秀團結

捐50美元助烏克蘭　美公民遭俄法院「認定叛國」判刑12年

年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因：民主黨政策不利非裔

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

「六人行」男星K他命過量致死！藥頭竟是醫師　5人遭起訴

男嫌6度開嗆親我屁股　法官淡定回「1次93天」結局送他558天監禁

教宗特使與中國進行「真誠對話」！教廷聲明未提讚賞6點共識

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

孫安佐「當真人秀評審」被打！　痛苦摀臉...遭嗆：忍你一整天了

陸博主要巴黎長榮掛五星旗！　酒店經理：不掛是我們的權利

三振舞跳一半「請警察借過」　網友見慈妹大膽舉動笑翻XD

影片曝光！疑太白目　孫安佐拳賽當評審惹怒他人遭K.O.

不滿一路被警酒測臨檢3次　騎士怒喊：為什麼叫我吹？

51人客機飛一半「機艙裡都是煙」！　美國航空緊急迫降

台灣規模6.3地震「日本也有感」　沖繩縣震度曝光

M痘疫情蔓延！　民主剛果：今年已釀548人死亡

賀錦麗接棒拚總統！　首度和拜登同台秀團結

捐50美元助烏克蘭　美公民遭俄法院「認定叛國」判刑12年

年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因：民主黨政策不利非裔

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

「六人行」男星K他命過量致死！藥頭竟是醫師　5人遭起訴

男嫌6度開嗆親我屁股　法官淡定回「1次93天」結局送他558天監禁

教宗特使與中國進行「真誠對話」！教廷聲明未提讚賞6點共識

快訊／性侵6女童重判28年！幼兒園狼師毛畯珅出庭聆判　正面照曝

直播諷全紅嬋「瘋瘋癲癲像白癡」！　陸體育記者遭「嚴肅處理」

幼兒園案狼師毛畯珅重判28年　北市行政懲處出爐最重處分小過

民調／72%不滿藍委稱麟洋「中國人驕傲」　挑釁如「回教徒前吃豬肉」

陳佩琪指公司開戶「10萬元是兒子自己的」　嗆：請問犯了哪條法？

人排超長！下個換他「阿嬤超車先結帳」　店員嗆：我就是店長

日本超市LOPIA進駐天母SOGO　開賣自家和牛串「買五送一」

快訊／0214陸船翻覆2死　海巡艇長、駕駛涉過失致死不起訴

合理調整多元共融　南市勞工局23日關子嶺舉辦合理調整論壇開放報名

王齊麟被挖私生活女友關帳號　經紀人：不要忘了運動員多努力

女友開口「問你一個問題」他求生欲強狂輸出笑翻網

國際熱門新聞

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

百年美妝品牌「雅芳」申請破產！

火車沒鳴笛　22歲正妹記者遭撞飛慘死

拿陌生人一顆糖果　8歲童半裸陳屍河畔

「六人行」男星K他命過量致死　藥頭竟是醫師

土耳其大叔「0課金」奪銀牌　中肯發言帥翻18萬人

男嫌6度開罵　法官送他558天監禁

瑞典驚見「M痘病毒株」案例　非洲以外首見

即／ChatGPT深夜大當機！全球網友哀號

全球最乾淨航空公司　長榮、華航擠入前10

烏軍宣布：正在庫斯克興建軍事司令部

加薩死亡人數破4萬　最新一輪停火談判卡達重啟

岸田文雄向靖國神社獻祭祀費 中國向日本提交涉

前陪練員逆風爆料　「克莉芙就是男的」

更多熱門

相關新聞

華茲接受范斯挑戰　10/1舉辦美國副總統電視辯論

華茲接受范斯挑戰　10/1舉辦美國副總統電視辯論

美國民主黨副總統候選人、明尼蘇達州長華茲與共和黨副總統候選人、俄亥俄州聯邦參議員范斯已經同意，要參加哥倫比亞廣播公司新聞網預計10月1日在紐約市舉辦的副總統辯論。

12歲女童受重傷！爸媽拒送醫害丟命

12歲女童受重傷！爸媽拒送醫害丟命

專家：金正恩10月恐核試、射彈飛越日本挑釁

專家：金正恩10月恐核試、射彈飛越日本挑釁

女和朋友拍短片　突然被開槍爆頭

女和朋友拍短片　突然被開槍爆頭

錯過飛機抓狂！31歲女機場拿螢幕砸地勤

錯過飛機抓狂！31歲女機場拿螢幕砸地勤

關鍵字：

川普共和黨美國總統2024美國總統大選北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜宣布離開台灣感性喊：感謝所有人

快訊／國家警報響！　07：35地震全台有感

新北春秋墓園崩塌遺骨飛散！50墓主砲轟業者

瑞芳1死2傷車禍　情侶遭撞嚇倒衝下車

快訊／07:35台灣東部海域規模6.3「極淺層地震」　最大震度4級

角頭「鴨頭」被槍殺！　民代妻IG發聲了

超兇女店員穿細肩帶上班！竟遭報警檢舉

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺！妻子是美女民代

角頭「鴨頭」被槍殺　警疑幕後指使者是他

王齊麟爆和李洋衝突內幕！　

獸父迷信亂倫致富！性侵女兒9年生7子全活埋

陳詩媛再次道歉「關閉Threads帳號」

今年地震特別多！　氣象署證實：情形較異常

獨／孫安佐「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

快訊／6.3地震狂晃！中彰大貨車成「恐怖搖搖車」

更多

最夯影音

更多

接軌商辦新藍海 桃園市政新特區

巴黎長榮酒店「未掛五星旗」　陸網紅拒住！業者：深表遺憾

孫安佐挨打影片曝！受邀拳賽當評審太白目　掐頸惹怒身旁導師

阿豪在哪？高雄52歲女找網友　衝台中苦等不到人崩潰：想回家

曾之喬懷孕了！曬寶寶超音波照　辰亦儒露燦笑「我們會很珍惜！」

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面