年輕黑人都該挺川普！　他投書曝主因：民主黨政策不利非裔

▲美國共和黨參選人、前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選將於11月登場，隨著共和黨與民主黨確認參選人後，許多意見領袖也開始表態，共和黨內一名非裔男性地區幹部就投書媒體表示，他在民主黨歐巴馬執政期間遭裁員且失業多年，甚至一度無家可歸，直到2016年川普上任才一夕翻身，呼籲非裔選民站出來將票投給川普。

共和黨地區幹部小詹姆斯（Paul James, Jr.）12日以《像我這樣的年輕非裔男子為什麼要投給川普》為題投書媒體，指出近來民調顯示，川普（Donald Trump）在非裔男性族群中，支持率相當高，儘管賀錦麗（Kamala Harris）有著印度裔和非裔的背景，他的黑人朋友和其他朋友們也都不支持賀錦麗。

Here's Why Young Black Men Like Me Are Voting for Trump https://t.co/iZvQeXco4R — Newsweek Opinion (@NewsweekOpinion) August 15, 2024

出身於美屬維京群島的小詹姆斯說，他從小就被父母告知，身為非裔就必須比其他人更加努力才有機會成功。他回憶起自己2012年大學畢業後，選擇進入油田工作，結果受到前總統歐巴馬（Barack Obama）《平價醫療法案》和相關環保法規影響，導致大量工廠倒閉、縮編裁員，他也因此失去工作。

小詹姆斯說，在歐巴馬執政期間，他失業了好幾年，無法支付帳單甚至無家可歸，在經濟衰退時和朋友一起睡在沙發上。直到2016年川普上任一切才發生巨變。

小詹姆斯坦言，當年他並未投給川普，但川普政府所製造的經濟成果，讓他驚訝不已。他在2016年12月重新回到老本行，許多非裔朋友也開始重回石油和天然氣行業，生活開始變得更好，現在他年收入有8萬美元，買得起兩房公寓、保險，還能有積蓄。

▲川普相當受到年輕非裔男性歡迎。（圖／路透）



小詹姆斯強調，民主黨優先考慮的是氣候變遷、全球化、福利國家和意識形態的進步，而非保護美國的就業和家庭，這樣的政策對經濟和普通人的未來產生不利的影響。

小詹姆斯表示，美國大多數黑人男性不是職業運動員或名人，但也不是窮人、無家可歸者或依賴社會福利的人，他們只是每天努力工作的普通人，「黑人並不需要崇拜川普的個性和人格，但他的政策確實符合我們的利益，許多黑人朋友都找到了好工作，賺到了錢。」

小詹姆斯最後提到，追根究柢，所有美國人都想要同樣的東西，也就是生活、自由、安全和保障，對他和許多黑人男性朋友來說，再次選擇川普能讓他們更好地養家並透過高薪工作獲得尊嚴，因此他決定支持川普。