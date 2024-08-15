專家：金正恩美選前恐送「10月驚喜」　核試、射彈飛越日本挑釁

▲ 川普任內與金正恩舉行兩場峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

美國總統大選將於11月舉行，專家分析，若北韓認為共和黨候選人川普當選對平壤更有利，恐怕會在選前進行核試或無預警射彈挑釁，時間點可能落在10月。

根據南韓《紐西斯新聞社》，美國智庫「美國傳統基金會」（Heritage Foundation）東北亞首席研究員克林納（Bruce Klingner）當地14日與華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）對談提到，「若北韓國務委員長金正恩認為川普當選有利於他，我認為北韓會向美國施壓」。

克林納提到，「有人推測北韓會在10月送上『驚喜』，像是核試或經過日本上空的洲際彈道飛彈（ICBM）等挑釁行為，是一種將北韓與美國之間所有問題的責任推卸給現任美國政府的方式」，川普可能還會收到金正恩稱「只有你和我可以解決這個危險狀況」的信函。

至於北韓是否真的希望川普當選，克林納認為還很難斷定，「北韓可能覺得，與美國的協商已經沒什麼好處」，「因為他們現在有帶來很多利益的俄羅斯」，也可能因對2019年越南川金會破局感到屈辱，而轉向其他目標。

而川普若當選，也會像其他總統一樣，主要聚焦國內問題與外交政策，優先順序應為中國、台灣、烏克蘭與中東。但若川普與北韓重啟協商，北韓也可能力求達成某種目標。

為了重啟對話，北韓可能提出取消軍演或停止部署戰略核資產的要求，但因川普過去便曾採取這些措施，北韓可能對川普較為友好。

川普經常對外炫耀與金正恩的交情，反覆展現重啟協商的意願，但實質對話並不容易。克林納直言，若川普重返白宮，「我認為與金正恩的實質協商或領袖峰會在優先順序中不會在排太前面，我認為川普還有其他許多優先事項。」