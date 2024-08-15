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12歲女童受重傷！躺床4天只能眨眼　爸媽信「果昔療法」拒送醫害丟命

▲▼12歲女孩西普斯受傷後，因家長拒絕帶她就醫而不幸過世。（圖／翻攝自Facebook）

▲12歲女孩西普斯受傷後，因家長拒絕帶她就醫而不幸過世。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

美國德州一名12歲女童受重傷，但母親和繼父卻拒絕帶她就醫，選擇在家使用果昔和維他命療法治療，最終導致女童死亡。目前，這對家長已被逮捕，而警方正對案件展開進一步調查。

據《紐約郵報》報導，西普斯（Miranda Sipps）上周因不明原因受到了「危及生命的傷」，不過她的母親巴爾巴內達（Denise Balbaneda）和繼父岡薩雷斯（Gerald Gonzalez）卻因為不希望她的傷勢引起他人注意，拒絕帶她就醫。

▲▼西普斯的母親和繼父目前已被警方逮捕。（組圖／翻攝自亞塔斯科沙郡警長辦公室）

▲西普斯的母親和繼父目前已被警方逮捕。（組圖／翻攝自亞塔斯科沙郡警長辦公室）

西普斯的家長選擇在家用「果昔和維他命療法」為女兒療傷，不料女孩的傷勢卻未有好轉。西普斯在當地12日再次向母親求救，卻還是遭到母親拒絕，直到她當晚出現呼吸窘迫症狀，母親才著急求助，並將女兒送院搶救。急救人員盡力搶救後，西普斯還是在12日晚間被宣告不治身亡。

亞塔斯科沙郡（Atascosa County）警長辦公室調查發現，西普斯在受傷後，精神和身體都失去了行為能力，「她這4天只能勉強地稍微眨眼或動一下手指，可見其傷勢已十分嚴重」，但家長卻未及時帶女兒求醫，僅試圖透過餵食果昔和維生素來幫助她恢復健康。警方還指出，這對夫婦可能曾試圖給女孩吸氧。

目前，西普斯的母親和繼父已被警方以「疏忽導致兒童身體受嚴重傷害」逮捕了這對家長，並對案件持續展開調查。當局現在正等待最終的驗屍報告，以進一步確認女孩受傷的原因和經過。

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