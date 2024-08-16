　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

V-PRO全鋒尊榮綠能車隊　高端企業與銀行VIP首選的綠色奢華出行體驗

▲▼綠色出行,綠能,油電車,純電車,V-PRO尊榮綠能車隊,全鋒事業,ESG,永續,Lexus,Tesla,公益。（圖／全鋒事業提供）

▲V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的行車服務專員正貼心地迎接一位企業高階主管下車，專業的服務體驗無微不至。車隊所使用的高端綠能車輛，結合了奢華與環保，完美契合了現代企業對尊榮服務和永續發展的雙重需求。 （圖／全鋒事業提供，下同）

消費中心／台北報導

隨著全球企業對於環保和永續發展的重視不斷提升，如何提供高品質服務的同時實現減碳目標，已成為高端企業和銀行業者的重要考量。全鋒事業憑藉多年來在行車服務市場的深厚積累，隆重推出V-PRO全鋒尊榮綠能車隊，這一創新服務專為上市公司高階主管、外商企業高層及銀行VIP客戶量身打造，結合尊榮體驗與綠色出行，為企業在實現卓越服務的同時，展現其在社會責任方面的承諾。

極致尊榮，綠色出行：V-PRO全鋒尊榮綠能車隊重新定義高端商務出行
V-PRO全鋒尊榮綠能車隊是全鋒事業針對高端市場推出的一項綠色出行解決方案，旨在滿足高階客戶對奢華、舒適與環保的多重需求。車隊由Lexus、Tesla等高端電動及油電混合車型組成，這些車輛不僅具備卓越的性能和極致的舒適度，更重要的是，它們能顯著減少碳排放，幫助企業在追求卓越服務的同時，也為環境保護作出貢獻。

V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的服務範圍涵蓋機場接送、商務行程、親子包車、定制旅遊等多項高端服務，且每次出行均附帶詳細的碳排放數據報告，幫助企業在其ESG報告中展示對環保的承諾。無論是商務差旅還是私人休閒，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊都能為您提供無與倫比的尊榮出行體驗。

▲▼綠色出行,綠能,油電車,純電車,V-PRO尊榮綠能車隊,全鋒事業,ESG,永續,Lexus,Tesla,公益。（圖／全鋒事業提供）

▲▼V-PRO全鋒尊榮綠能車隊精選Lexus LM等高端電動與油電混合車型，不計成本打造沉穩低調的奢華體驗。這些車輛以其卓越的性能和寬敞舒適的內裝，完美契合高端客戶對尊榮出行的期待，同時兼顧環保永續的理念，為每一位乘客提供無與倫比的乘車體驗。

▲▼綠色出行,綠能,油電車,純電車,V-PRO尊榮綠能車隊,全鋒事業,ESG,永續,Lexus,Tesla,公益。（圖／全鋒事業提供）

為高端客戶量身打造的尊榮與環保並行服務
1. 專屬高端客戶的尊榮體驗： V-PRO全鋒尊榮綠能車隊針對高淨值客戶設計，每位行車服務專員均接受嚴格的專業訓練，熟悉高端客戶的需求，提供無微不至的服務。從客戶抵達機場的那一刻起，直到安全抵達目的地，全程都由V-PRO全鋒尊榮綠能車隊專員提供專業的尊榮服務，同時，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊也可為客戶的額外需求，另行安排禮遇通關，確保每一次出行都成為一種享受。

2. 領先的安全技術保障： V-PRO全鋒尊榮綠能車隊車輛配備了最先進的駕駛輔助系統（ADAS）和GPS定位追蹤系統，確保每一次出行的安全與順暢。這些技術不僅能夠預防事故，還能在突發情況下快速調整行程，最大限度地保障客戶的寶貴時間，讓每位乘客都能安心享受旅程。

3. 極致便利與高效服務： 為滿足高端客戶的需求，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊提供24小時，全年無休的尊榮服務，無論清晨還是深夜，專業服務團隊都能隨時待命，確保您的行程無縫銜接。這種極致的便利性和高效服務，尤其適合經常出差的高階主管和銀行VIP客戶，讓他們在繁忙的行程中享受尊貴的出行體驗。

4. 長期合作與品牌形象提升： V-PRO全鋒尊榮綠能車隊不僅致力於提供一次性的尊榮出行服務，更希望與企業建立長期穩定的合作關係。透過簽訂年度合約，企業客戶可以享受專屬優惠及優先預約權，確保每次出行都能體現尊貴與專業。同時，使用V-PRO全鋒尊榮綠能車隊服務的企業，不僅提升了內部員工對品牌的認同，還能在外部展示其對社會責任的堅定承諾，進一步鞏固企業的市場地位。

超越期待的細緻服務，成就不凡體驗
V-PRO全鋒尊榮綠能車隊以其卓越的客製化服務贏得了高端客戶的青睞。曾有一位銀行業VIP客戶預約了機場接送服務，並希望在途中為其妻子準備一束鮮花。V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的行車服務專員不僅按時完成任務，還主動拍照回報，讓客戶感受到無微不至的貼心服務。這樣的細緻關懷，不僅滿足了客戶的需求，更讓V-PRO全鋒尊榮綠能車隊在高端市場中樹立了服務標杆。

此外，在花蓮地震期間，一位住在高樓的客戶需要搬運大量行李。儘管電梯因地震而暫停運行，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的行車服務專員依然毅然決然地徒步爬樓，幫助客戶將行李安全送達樓下，並順利抵達機場。這種超越一般標準的服務，使V-PRO全鋒尊榮綠能車隊在業內脫穎而出，成為高端客戶的首選。

▲▼綠色出行,綠能,油電車,純電車,V-PRO尊榮綠能車隊,全鋒事業,ESG,永續,Lexus,Tesla,公益。（圖／全鋒事業提供）

▲V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的行車服務專員以細緻入微的服務，為每位乘客打造獨一無二的尊榮體驗，充分展現了與其他車隊的差異化優勢。專業的服務不僅讓乘客感到尊貴，更提升了整體乘車的質感與舒適度，成為高端市場的首選出行方案。

選擇V-PRO全鋒尊榮綠能車隊，成就尊榮與綠能並存的出行體驗
V-PRO全鋒尊榮綠能車隊不僅為高階主管與VIP客戶提供了無與倫比的奢華出行體驗，更幫助企業在履行社會責任的道路上邁出了堅實的一步。選擇V-PRO全鋒尊榮綠能車隊，讓您的企業在提供頂級服務的同時，成為綠色出行的引領者。全鋒事業相信，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊將繼續引領市場，為高端市場提供更卓越的出行解決方案。

無論是商務差旅還是私人休閒，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊都將是您的最佳選擇。現在就加入V-PRO全鋒尊榮綠能車隊，讓我們攜手共創尊榮與環保並行的未來。

環保效益與企業社會責任並行：專業背書與數據驗證的最佳實踐
在提供頂級尊榮行車服務的同時，全鋒事業始終堅持將環境影響降到最低。根據工研院產品碳足跡資訊網的資料顯示，新能源車每行駛一公里平均可減少約133克的二氧化碳排放。這一數據成為全鋒事業推動V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的堅實基礎，並得到業界權威機構的專業背書，證明其在環保方面的有效性。

全鋒事業不僅依賴外部專業機構的研究結果，更通過內部龐大的數據收集與嚴謹的分析，持續驗證並優化其綠能策略。在撰寫ESG永續報告書前，全鋒事業便已主動對旗下車輛的車齡、行駛里程、駕駛習慣等多項數據進行精細統計。結果顯示，隨著全鋒事業營收逐年攀升，其能源密集度與溫室氣體排放強度卻穩步下降，這有力證明了卓越服務品質與環保減碳目標之間並無衝突，反而能夠相輔相成。

▲▼綠色出行,綠能,油電車,純電車,V-PRO尊榮綠能車隊,全鋒事業,ESG,永續,Lexus,Tesla,公益。（圖／全鋒事業提供）

▲▼在撰寫ESG永續報告書之前，全鋒事業已經積極收集並分析旗下車輛的車齡、行駛足跡及駕駛習慣等數據。從近年的能源密集度和溫室氣體排放強度可以看出，隨著全鋒事業營收不斷增長，我們的環保指標也在計劃性地下降，這充分證明了高品質服務與環保減碳目標能夠相輔相成。

▲▼綠色出行,綠能,油電車,純電車,V-PRO尊榮綠能車隊,全鋒事業,ESG,永續,Lexus,Tesla,公益。（圖／全鋒事業提供）

此外，全鋒事業業界獨家提供的碳排量數據，幫助企業客戶有效管理並減少差旅碳排放。隨著全球淨零減碳目標的推進，企業越來越關注員工通勤和出差的碳足跡。在這樣的背景下，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊不僅提供卓越的尊榮接送服務，更協助企業在實現永續發展目標的過程中，降低碳排放。

全鋒事業于蓓蒂總經理充滿信心地表示：「每一趟V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的出行結束後，我們都會為客戶提供詳細的碳排放數據報告，以協助其達成ESG淨零減碳的目標。隨著越來越多公司需要這些數據，我們將繼續走在前沿，幫助客戶在實現尊榮出行的同時，共同推動綠色出行生態圈的發展。」

全鋒事業的ESG承諾與員工幸福：卓越服務的基石
于蓓蒂總經理深知，為這些卓越的知名企業與金融業者提供高品質服務，不僅需要技術與創新的支撐，更需要全心投入企業社會責任。全鋒事業作為一家以服務為核心的企業，我們不僅追求環保與減碳的目標，還致力於為員工創造幸福的職場環境，並積極參與ESG公益活動。我們相信，唯有在這些方面做得更好，才能真正匹配這些卓越企業的標準，成為他們值得信賴的供應商與長期合作夥伴。

全鋒事業以支持小農契作與推動有機耕種為核心，幫助農民穩定收入的同時，也促進了台灣土地的生態恢復。我們深刻理解這些卓越企業對供應鏈的高標準要求，因此我們不僅致力於提供優質服務，更在環保與社會責任上不遺餘力，與合作夥伴一同實現永續發展。

我們也相信，員工的幸福感是我們提供卓越服務的基石。通過推動幸福企業計畫，我們確保每位員工都能在安全、舒適、且富有激勵性的環境中工作，這讓我們的團隊能以最佳狀態服務客戶，最終體現在我們的服務品質上。

在于蓓蒂總經理的帶領下，全鋒事業將繼續以堅定的承諾，為這些卓越的企業提供與其標準相匹配的服務，成為他們在永續發展道路上的可靠夥伴，共同為地球的未來創造更美好的明天。

V-PRO官網：https://www.vpro.com.tw/
V-PRO問卷：https://www.surveycake.com/s/Kaoev

ET快訊
賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」
內湖女屋主南下奔喪　他無家可歸闖空門得手40萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輔仁大學與全鋒事業產學合作　打造跨領域健康服務平台

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

花蓮老師地震緊抱幼童　用身體護住：太專業！

出國父母狂放閃到處親　2女兒被當腳架狂翻白眼

Lisa自曝「喝5杯會Twerk整晚」　抱怨被泳知忽略：根本不是我粉絲！

提醒溪流「白泡區」藏危機！　教練：穿救生衣都不一定浮起

Jisoo跟著瑟琪到SM練舞：很有趣！　虧在YG地下練習室「有點像老鼠」

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘「賣力工作」掀全場朝聖　穿著清涼原因曝

準颱風在旁邊！西南風補力「短延時豪雨」下到發紫　圖看降雨熱區

悠遊卡搭火車優惠沒了！台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

區間車票價有漲4成空間　交長：調幅未定「TPass月票不受影響」

快訊／10縣市大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區域曝

對男友「千年殺」戳爆痔瘡大噴血！她被提分手超後悔：我沒想到

得知遭毆打女站務員寫信　李孟諺允諾：強化台鐵警力、保全

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

不健康也要喝！「1手搖飲」泡奶精粉　一票大推：加珍珠超好喝

演員高空走鋼索3秒摔落「趴地不動」　女主持人喊：不容易啊

超準！最喜歡哪個動物腳印？秒測你現階段的身心狀態

魔神仔再現？81歲阿公騎單車出門失蹤7天　離奇「躺泥中」被找到

小姑沒錢肖想買機車…公婆要兒媳幫出錢「長嫂如母」　她傻眼

星變美／伊能靜曝「一周蔬果飲食譜」　幫助排便超有感

快訊／台南民宅瓦斯氣爆火警　1人燒傷送醫

日本宣布尋求加入世界拳擊聯盟　但不退國際拳總

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

陸2青年赴俄戰場助陣！同袍拍片曝被送前線當砲灰　僅存活一天

「誰來救我？」陸33歲保安值夜班猝死　生前曾在群組求救

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

台鐵電子票9折最後1天　改當月累計最高8折

高雄烤玉米爆紅！辣闆娘曝穿衣清涼原因

「1手搖飲」泡奶精粉　一票人大推：加珍珠超好喝

林昀儒23歲生日　樊振東送上「泰勒絲歌詞」！他秒接下一句

墾丁何時開始下坡　過來人曝最後稻草

冰塊世家出身　他從小被問「做冰塊的水，到底煮過沒？」

小情侶「在家都全裸」　一票+1：回家就脫光

對男友「千年殺」戳爆痔瘡　她被提分手後悔了

更多熱門

相關新聞

應曉薇帶百位學子日本圓夢之旅啟航

應曉薇帶百位學子日本圓夢之旅啟航

由臺北市議員應曉薇發起的第二屆「愛之船－百人圓夢旅」公益旅行，於8/14日正式啟航！又一次，應曉薇率領眾多保姆、志工協力帶著百位學生搭上歌詩達莎倫娜號，由基隆港出發前往日本沖繩，展開一場夢想的冒險。

全國建築箐英公益名人賽　揮桿獻愛助弱勢

全國建築箐英公益名人賽　揮桿獻愛助弱勢

BOSCH「軟骨雨刷發明者」做愛心

BOSCH「軟骨雨刷發明者」做愛心

TOYOTA「旗艦7人座休旅」新年式開賣

TOYOTA「旗艦7人座休旅」新年式開賣

兩岸棒球小將以球會友深化交流

兩岸棒球小將以球會友深化交流

關鍵字：

綠色出行綠能油電車純電車V-PRO全鋒尊榮綠能車隊全鋒事業ESG永續LexusTesla公益

讀者迴響

熱門新聞

活潑嫩妹遭潛水教練侵犯！嚇到逃出墾丁民宿

「小時候打針都打屁股」為何消失？醫親吐3原因

明日雨最大！熱帶性低氣壓生成　對台影響曝

10大旅館營收「亮紅字」衰退16%　學者：年底恐有倒閉潮

豪雨下到發紫　圖看降雨熱區

劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

嘉義賽車場晚間大火！鐵皮屋外「火煙狂竄」

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

基隆5月大女嬰「腦出血」癱軟　救活恐成植物人

快訊／台南民宅傳出氣爆火警　1燒傷

快訊／太魯閣號撞石頭損毀！元兇抓到了

台鐵遭毆打站務員手寫信曝：從未想過工作要自購密錄器

快訊／利特承認了！跟温昇豪、江宏傑開餐廳：9月再來　3天日期公開

媳婦不願守活寡...公公霸氣「我扛」！婆婆忍7年怒了

更多

最夯影音

更多

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

香蕉戴帽見荔枝椿象卵　老婆驚呼：蛋孵化了...

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面