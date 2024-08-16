V-PRO全鋒尊榮綠能車隊　高端企業與銀行VIP首選的綠色奢華出行體驗

▲V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的行車服務專員正貼心地迎接一位企業高階主管下車，專業的服務體驗無微不至。車隊所使用的高端綠能車輛，結合了奢華與環保，完美契合了現代企業對尊榮服務和永續發展的雙重需求。 （圖／全鋒事業提供，下同）

消費中心／台北報導

隨著全球企業對於環保和永續發展的重視不斷提升，如何提供高品質服務的同時實現減碳目標，已成為高端企業和銀行業者的重要考量。全鋒事業憑藉多年來在行車服務市場的深厚積累，隆重推出V-PRO全鋒尊榮綠能車隊，這一創新服務專為上市公司高階主管、外商企業高層及銀行VIP客戶量身打造，結合尊榮體驗與綠色出行，為企業在實現卓越服務的同時，展現其在社會責任方面的承諾。

極致尊榮，綠色出行：V-PRO全鋒尊榮綠能車隊重新定義高端商務出行

V-PRO全鋒尊榮綠能車隊是全鋒事業針對高端市場推出的一項綠色出行解決方案，旨在滿足高階客戶對奢華、舒適與環保的多重需求。車隊由Lexus、Tesla等高端電動及油電混合車型組成，這些車輛不僅具備卓越的性能和極致的舒適度，更重要的是，它們能顯著減少碳排放，幫助企業在追求卓越服務的同時，也為環境保護作出貢獻。

V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的服務範圍涵蓋機場接送、商務行程、親子包車、定制旅遊等多項高端服務，且每次出行均附帶詳細的碳排放數據報告，幫助企業在其ESG報告中展示對環保的承諾。無論是商務差旅還是私人休閒，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊都能為您提供無與倫比的尊榮出行體驗。

▲▼V-PRO全鋒尊榮綠能車隊精選Lexus LM等高端電動與油電混合車型，不計成本打造沉穩低調的奢華體驗。這些車輛以其卓越的性能和寬敞舒適的內裝，完美契合高端客戶對尊榮出行的期待，同時兼顧環保永續的理念，為每一位乘客提供無與倫比的乘車體驗。

為高端客戶量身打造的尊榮與環保並行服務

1. 專屬高端客戶的尊榮體驗： V-PRO全鋒尊榮綠能車隊針對高淨值客戶設計，每位行車服務專員均接受嚴格的專業訓練，熟悉高端客戶的需求，提供無微不至的服務。從客戶抵達機場的那一刻起，直到安全抵達目的地，全程都由V-PRO全鋒尊榮綠能車隊專員提供專業的尊榮服務，同時，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊也可為客戶的額外需求，另行安排禮遇通關，確保每一次出行都成為一種享受。

2. 領先的安全技術保障： V-PRO全鋒尊榮綠能車隊車輛配備了最先進的駕駛輔助系統（ADAS）和GPS定位追蹤系統，確保每一次出行的安全與順暢。這些技術不僅能夠預防事故，還能在突發情況下快速調整行程，最大限度地保障客戶的寶貴時間，讓每位乘客都能安心享受旅程。

3. 極致便利與高效服務： 為滿足高端客戶的需求，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊提供24小時，全年無休的尊榮服務，無論清晨還是深夜，專業服務團隊都能隨時待命，確保您的行程無縫銜接。這種極致的便利性和高效服務，尤其適合經常出差的高階主管和銀行VIP客戶，讓他們在繁忙的行程中享受尊貴的出行體驗。

4. 長期合作與品牌形象提升： V-PRO全鋒尊榮綠能車隊不僅致力於提供一次性的尊榮出行服務，更希望與企業建立長期穩定的合作關係。透過簽訂年度合約，企業客戶可以享受專屬優惠及優先預約權，確保每次出行都能體現尊貴與專業。同時，使用V-PRO全鋒尊榮綠能車隊服務的企業，不僅提升了內部員工對品牌的認同，還能在外部展示其對社會責任的堅定承諾，進一步鞏固企業的市場地位。

超越期待的細緻服務，成就不凡體驗

V-PRO全鋒尊榮綠能車隊以其卓越的客製化服務贏得了高端客戶的青睞。曾有一位銀行業VIP客戶預約了機場接送服務，並希望在途中為其妻子準備一束鮮花。V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的行車服務專員不僅按時完成任務，還主動拍照回報，讓客戶感受到無微不至的貼心服務。這樣的細緻關懷，不僅滿足了客戶的需求，更讓V-PRO全鋒尊榮綠能車隊在高端市場中樹立了服務標杆。

此外，在花蓮地震期間，一位住在高樓的客戶需要搬運大量行李。儘管電梯因地震而暫停運行，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的行車服務專員依然毅然決然地徒步爬樓，幫助客戶將行李安全送達樓下，並順利抵達機場。這種超越一般標準的服務，使V-PRO全鋒尊榮綠能車隊在業內脫穎而出，成為高端客戶的首選。

▲V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的行車服務專員以細緻入微的服務，為每位乘客打造獨一無二的尊榮體驗，充分展現了與其他車隊的差異化優勢。專業的服務不僅讓乘客感到尊貴，更提升了整體乘車的質感與舒適度，成為高端市場的首選出行方案。

選擇V-PRO全鋒尊榮綠能車隊，成就尊榮與綠能並存的出行體驗

V-PRO全鋒尊榮綠能車隊不僅為高階主管與VIP客戶提供了無與倫比的奢華出行體驗，更幫助企業在履行社會責任的道路上邁出了堅實的一步。選擇V-PRO全鋒尊榮綠能車隊，讓您的企業在提供頂級服務的同時，成為綠色出行的引領者。全鋒事業相信，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊將繼續引領市場，為高端市場提供更卓越的出行解決方案。

無論是商務差旅還是私人休閒，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊都將是您的最佳選擇。現在就加入V-PRO全鋒尊榮綠能車隊，讓我們攜手共創尊榮與環保並行的未來。

環保效益與企業社會責任並行：專業背書與數據驗證的最佳實踐

在提供頂級尊榮行車服務的同時，全鋒事業始終堅持將環境影響降到最低。根據工研院產品碳足跡資訊網的資料顯示，新能源車每行駛一公里平均可減少約133克的二氧化碳排放。這一數據成為全鋒事業推動V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的堅實基礎，並得到業界權威機構的專業背書，證明其在環保方面的有效性。

全鋒事業不僅依賴外部專業機構的研究結果，更通過內部龐大的數據收集與嚴謹的分析，持續驗證並優化其綠能策略。在撰寫ESG永續報告書前，全鋒事業便已主動對旗下車輛的車齡、行駛里程、駕駛習慣等多項數據進行精細統計。結果顯示，隨著全鋒事業營收逐年攀升，其能源密集度與溫室氣體排放強度卻穩步下降，這有力證明了卓越服務品質與環保減碳目標之間並無衝突，反而能夠相輔相成。

▲▼在撰寫ESG永續報告書之前，全鋒事業已經積極收集並分析旗下車輛的車齡、行駛足跡及駕駛習慣等數據。從近年的能源密集度和溫室氣體排放強度可以看出，隨著全鋒事業營收不斷增長，我們的環保指標也在計劃性地下降，這充分證明了高品質服務與環保減碳目標能夠相輔相成。

此外，全鋒事業業界獨家提供的碳排量數據，幫助企業客戶有效管理並減少差旅碳排放。隨著全球淨零減碳目標的推進，企業越來越關注員工通勤和出差的碳足跡。在這樣的背景下，V-PRO全鋒尊榮綠能車隊不僅提供卓越的尊榮接送服務，更協助企業在實現永續發展目標的過程中，降低碳排放。

全鋒事業于蓓蒂總經理充滿信心地表示：「每一趟V-PRO全鋒尊榮綠能車隊的出行結束後，我們都會為客戶提供詳細的碳排放數據報告，以協助其達成ESG淨零減碳的目標。隨著越來越多公司需要這些數據，我們將繼續走在前沿，幫助客戶在實現尊榮出行的同時，共同推動綠色出行生態圈的發展。」

全鋒事業的ESG承諾與員工幸福：卓越服務的基石

于蓓蒂總經理深知，為這些卓越的知名企業與金融業者提供高品質服務，不僅需要技術與創新的支撐，更需要全心投入企業社會責任。全鋒事業作為一家以服務為核心的企業，我們不僅追求環保與減碳的目標，還致力於為員工創造幸福的職場環境，並積極參與ESG公益活動。我們相信，唯有在這些方面做得更好，才能真正匹配這些卓越企業的標準，成為他們值得信賴的供應商與長期合作夥伴。

全鋒事業以支持小農契作與推動有機耕種為核心，幫助農民穩定收入的同時，也促進了台灣土地的生態恢復。我們深刻理解這些卓越企業對供應鏈的高標準要求，因此我們不僅致力於提供優質服務，更在環保與社會責任上不遺餘力，與合作夥伴一同實現永續發展。

我們也相信，員工的幸福感是我們提供卓越服務的基石。通過推動幸福企業計畫，我們確保每位員工都能在安全、舒適、且富有激勵性的環境中工作，這讓我們的團隊能以最佳狀態服務客戶，最終體現在我們的服務品質上。

在于蓓蒂總經理的帶領下，全鋒事業將繼續以堅定的承諾，為這些卓越的企業提供與其標準相匹配的服務，成為他們在永續發展道路上的可靠夥伴，共同為地球的未來創造更美好的明天。

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