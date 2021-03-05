輔仁大學與全鋒事業產學合作　打造跨領域健康服務平台

▲輔仁大學謝邦昌副校長（右）與全鋒事業于蓓蒂總經理（左）簽約合影。（圖／輔大提供，下同）

生活中心／綜合報導

輔仁大學與全鋒事業今天（3／5）舉行合作簽約儀式，由輔仁大學謝邦昌副校長、附設醫院劉志光副院長、事業處蔡宗佑事業長與全鋒事業于蓓蒂總經理、張志文協理、羅羽書室長等人簽署合作意向書。

醫療產業界的最新趨勢為運用資訊科技將整個產業鏈串聯起來，輔仁大學與時俱進，開始醫療生態圈的打造計畫，除了整合現有校內資源外，更積極與產業界合作，期待能展現新風貌；而全鋒事業在其既有行車整合服務領域也已站穩腳步，現正朝向運用新科技、新思維來翻轉既有營運模式，創造全新平台式人車整合服務。雙方秉持其核心理念，在國立臺灣師範大學陳美燕教授的協助下，促成雙方產學合作。

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輔仁大學謝邦昌副校長表示，輔仁大學是一所有附設醫院的綜合型大學，在這樣的優勢之下能夠和全鋒事業合作共同建立互聯網平台，未來透過學術界及產業界的合作，在醫療照護上面能夠創造更多的價值。全鋒事業于蓓蒂總經理提到，全鋒近年來不停在做組織的垂直水平整合，朝向科技化的方向努力精進，因應高齡化社會的來臨，希望和輔仁大學的合作能將醫聯網和車聯網結合，甚至能加入運動健康的部份，讓更多的人能夠參與、讓大家能活動更健康。

雙方將共同打造跨領域健康服務平台，將針對全鋒事業旗下的服務人員提供健康狀態監測服務，將藉由智慧型穿戴式裝置偵測服務人員之心率、血壓、動作等數據，除了監測服務人員健康狀況外，亦進行健康評估以及健康管理建議，未來更將相關生理數據整合並建構健康風險評估模型，提供服務人員健康狀況異常示警服務。此戰略合作，未來也將結合國立臺灣師範大學的資源，三方結盟，在大健康的各項領域下深度合作，共創多贏局面。

▲簽約貴賓大合影。