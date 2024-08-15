四叉貓去了！96萬便當店現名曝「收據章沒變」　疑點再+1

▲四叉貓到素食天地原址買便當。（圖／翻攝自FB/四叉貓。劉宇（滾動））

記者鄺郁庭／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷「政治獻金申報造假」風暴，網紅四叉貓已先提出質疑，還稱這是「柯文哲96萬便當之謎」。稍早又發文，說他到原址去買便當，發現是「小李便當店」在營業，可開出的收據是用「大愛素食天地」的統編章。另外，店員告知六日不營業，可許甫的發票日期是周日，令四叉貓直點名，「出來解釋囉！」

四叉貓今（15）日上午近11點在臉書發文更新「96萬便當之謎」進度，說他實際跑去現場買便當了，結果發現3件事，「1.『小李便當店』使用『大愛素食天地』的統編章。」「2.小李便當店員跟我說，他們六日不營業。」「3.許甫的發票是2024/1/7，那天是星期日。」最後點名「輪到許甫出來解釋囉！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，網路媒體沃草（Watchout）14日踢爆，依政治獻金平台資料，柯文哲在2024年1月7日，即總統大選前最後的周日，在「大愛素食天地」支出960110元的餐費，原先發言人陳智菡表示，那是9.6萬元不小心Key成96萬元。副秘書長許甫也解釋誤Key的原因。

不過四叉貓根據發票照片質疑，就算餐費誤Key過程如許甫說的「960＋110」誤Key成960110，但110元發票日期是在2023／9／7，而且當天已經登錄，為何過了4個月還要再重複登錄，導致金額輸入錯誤，不禁直呼這是「柯文哲96萬便當之謎」。