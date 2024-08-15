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社會 社會焦點 保障人權

黑幫詐千萬投資款再索900萬稅金　檢警抄查水房拘首腦+6共犯

▲桃園警分局於今年7月間會同刑事局等單位組成專案小組查獲某詐騙集團涉嫌經營假投資，騙取被害人逾千萬元案，專案小組破獲後現場起出現金等證物。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局會同刑事局等單位查獲某詐騙集團涉嫌以假投資騙取被害人逾千萬元案，現場起出現金等證物。（圖／桃園警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局今年7月間接獲民眾報案指稱，在臉書社群網站聽信投資廣告，對方引導至投資網站，依其指示匯款逾千萬元，隨後又聲稱需繳交900萬元稅金，被害人到銀行臨櫃欲辦理貸款，行員提醒才驚覺遭騙報警處理，刑事局偵一大隊會同桃園警方等組成專案小組調查，查出主謀陳姓男子具黑道背景，經營假投資水房集團進行詐騙，循線拘捕陳男、水房等7人到案，目前正由新北地檢署偵辦中。

▲桃園警分局於今年7月間會同刑事局等單位專案小組查獲某詐騙集團涉嫌經營假投資，專案小組現場起出手機等證物。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局於今年7月間會同刑事局等單位專案小組查獲某詐騙集團涉嫌經營假投資，專案小組現場起出手機等證物。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局會同刑事警察局偵一隊、北市警松山分局、北市少年隊組成專案小組，經報請新北地檢署指揮偵辦，於北市、北市地區查獲陳姓男子經營之水房，並拘捕收簿手、轉帳車手等6名共犯到案，專案小組人員釐清案情後發現，主謀是陳姓男子，具某黑幫背景指揮旗下成員分工向不特定被害人進行假投資、真詐騙。

▲桃園警分局等專案小組今年7月查獲某詐騙集團7人到案。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園警分局等專案小組今年7月查獲某詐騙集團7人到案。（圖／桃園警分局提供）

專案小組循線於金年7月聲請搜索票與拘票後拘捕主嫌陳男到案，並循線查獲6名共犯到案，查扣行動電話、現金15萬餘元等證物，偵訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

桃園警分局呼籲，詐騙手法不斷推陳出新，以所謂股市名人或網友推介投資管道向不知情投資大眾提供投資管道，若有民眾詢問則要求將現金交付給理財專員收執或匯款到非立案之證券公司金融帳戶進行詐騙，民眾如接獲疑似詐騙電話或訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線或到鄰近派出所查證，以免荷包失血受害。

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