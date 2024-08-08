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社會 社會焦點 保障人權

太陽聯盟尊陽會軍火庫被抄「查扣7槍204彈」　精神領袖義子落網

記者張君豪／台北報導

北市保安大隊7月5日在北市信義區永吉路、基隆路口，攔查一可疑車輛，發現車上有火力強大的制式霰彈槍和手槍各一把，警員當場掏槍喝令黃姓駕駛（36歲）趴下並當場人車查扣，轄區信義警方根據此線索展開調查，經擴大調閱監視器，發現黃男接到太陽聯盟尊陽會執行長劉男（36歲）命令開車運送軍火，信義警方7月10日發動同步搜索，將尊陽會劉男及太陽聯精神領袖吳桐潭的洪姓乾兒子等4人拘提到案。

▲信義警方破獲太陽聯盟尊陽會軍火庫起獲大批槍枝，並逮捕太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪男到案。（圖／記者張君豪翻攝）
▲信義警方破獲太陽聯盟尊陽會軍火庫，起獲大批槍枝並逮捕太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪男到案。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

信義警方表示，經調閱監視器及分析手機資料，發現運槍黃男案發前與太陽聯盟尊陽會執行長密會，信義警方報請台北地檢署指揮並向法院聲請搜索票獲准，10日兵分多路分赴新北淡水、蘆洲，拘提劉姓主嫌和軍火庫保管人周男（58歲）到案，並在周嫌住處起獲捷克製蠍式衝鋒槍、柯特手槍彈步槍各1把，還有制式克拉克手槍及改造手槍共4把，及子彈204發。

▲信義警方破獲太陽聯盟尊陽會軍火庫起獲大批槍枝，並逮捕太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組溯源劉男、周男供詞，7月17日再到台南市北區、新北市淡水等地逮捕太陽聯盟精神領袖吳桐潭乾兒子洪男（50歲）及洪男司機韓男（28歲）隨身小弟李男（20歲）等3人到案，但洪男對於擁槍交付保管等案情一概否認，訊後遭檢察官聲押獲准，李男及韓男裁定3萬元交保候傳並限制住居。

信義警方呼籲，新修〈槍砲彈藥刀械管制條例〉已將非法持槍刑責提高到5年以上，併科新台幣1千萬元以下罰金，請民眾勿以身試法。

▲信義警方破獲太陽聯盟尊陽會軍火庫起獲大批槍枝，並逮捕太陽聯盟精神領袖吳桐潭義子洪男到案。（圖／記者張君豪翻攝）


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