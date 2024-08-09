讚調查局打詐破跨境機房　卓榮泰拎詐團被扣千萬名錶罵：沒人性

▲行政院長卓榮泰9日視察調查局打詐成果展，在台中市調查處展示攤位，拿起號稱市價1000多萬元的查扣名錶，罵詐團「沒人性」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局今（9日）在局本部，舉辦「偵辦重大電信詐欺案件暨臺美合作破獲跨境機房成果記者會」，美國FBI駐台代表現身致謝，原來台籍詐團透過「柬埔寨發話、台灣中繼、美國接聽」新途徑，騙了美國當地不少人，靠調查局與FBI台美合作偵破跨境機房，行政院長卓榮泰到場肯定查緝本案為台美合作成功典範，讓世界各國看見台灣人民的善良，也看見台灣公權力。

調查局今展示打詐成果共6大類，北部地區機動工作站偵辦的「台美跨境機房」個案很吸睛，詳細公開台籍詐團「柬埔寨發話、台灣中繼、美國接聽」的運作流程，詐團將發話機房設在柬埔寨，但發話所用手機SIM卡沒插在手機裡，而是插在藏放台灣的「卡池（SIM-POOL）」裡。

▲調查局打詐成果展9日秀出查扣的詐團「卡池」設備。（圖／記者黃哲民攝）

調查官解釋，每座卡池有512個插孔，每孔可插2張SIM卡，全部插滿可達1024個電話門號，藉由控制電路可撥打其中任一門號，並讓柬埔寨發話機房透過網路與1種VOS軟交換系統，連結台灣中繼機房卡池裡的手機門號，直接撥打詐騙電話給被害人。

調查官表示，這套技術層次高超，不同分工成員分散不同國家，避免被抓，一般詐團沒這個能力，且卡池可插外國SIM卡，例如本案鎖定美國當地民眾，就用美國電信公司門號，藉由放在美國當地的「貓池」設備，接收柬埔寨機房透過台灣中繼機房發出的詐騙電話訊號，傳給當地被害人所用門號。

▲調查局北機站主任劉至剛（左）向檢察總長邢泰釗（右）解說台美合作查獲跨境機房。（圖／記者黃哲民攝）

「貓池」是1種可同時收發最多上千條詐騙電話或簡訊的電話數據機。調查官指出，民眾普遍對境外來電有戒心，所以詐團用美國門號打給美國人，假裝是境內來電，提高詐騙成功機會，再針對不同被害人設計詐術，例如冒充領事館人員謊稱留學生簽證出問題，或自稱貨運業者騙消費者包裹有狀況等。

北機站先前報請台中地檢署，查獲這個台灣中繼機房詐騙台灣民眾，深入發現另有「柬埔寨發話、台灣中繼、美國接聽」行騙模式，針對在美國的受害人部分，北機站聯繫FBI合作，落網的台籍首腦林男等人，依管轄權報請新北地檢署指揮偵辦。

▲美國聯邦調查局FBI駐台代表Ty Cook（左2）9日出席調查局打詐成果發表會，與檢察總長邢泰釗（右2）交換意見。（圖／記者黃哲民攝）

美國聯邦調查局FBI駐台代表Ty Cook，兼任美國在台協會AIT法務聯絡組長，今到場致詞讚揚調查局打詐持續不懈，感謝調查局積極推動國際執法合作，期待未來繼續合作打擊犯罪，Ty Cook並以中文說「謝謝！謝謝！」

閣揆卓榮泰今到場視察成果，肯定台美合作破獲這件跨境機房，是1件成功典範，讓世界各國看見台灣人民的善良，也看見台灣公權力。

▲調查局台中市調查處展示報請台中地檢署指揮查獲的詐團行動話務機房，查扣5支名錶其中2支號稱市價各1000多萬元，另3支中有1支號稱價值600萬元。（圖／記者黃哲民攝）

卓榮泰說，詐團騙取人民辛苦錢買豪宅、名車和昂貴名錶，奢華享受，但「這可能是人家的身後錢，是就醫錢，是小孩子要上課的錢」，他批詐團泯滅人性，對詐團「深切痛恨」。巡視展示攤位時，卓榮泰拿起1支號稱台幣1000多萬元的查扣名錶，又罵詐團1句「沒有人性」。

現場展示6類打詐成果，另包括台中市調查處破獲「行動話務機房」、收買計程車司機載著「貓池」到處發話；雲林地檢署指揮查獲幣商以合法店面掩護的「虛幣洗錢水房」、桃園市調查處破獲的「黑幫暴力水房」、航業調查處高雄調查站查獲的「三支虛擬帳號」，以及台北市調查處偵辦的「詐團勾串律師」。

▲調查局台中市調查處展示報請台中地檢署指揮查獲的詐團行動話務機房。（圖／記者黃哲民攝）

卓榮泰巡視攤位，聽到解說今年（2024年）到7月止，已查獲27座詐團機房、水房，查扣不法所得近台幣40億元，且每天可阻斷550萬筆詐騙簡訊，致詞時感謝若非第一線執法人員辛勞，否則「剛剛我們繞現場一週的時候，會有多少歹徒，打出數百萬通的詐騙電話」。

▲調查局9日舉辦打詐成果展，雲林地檢署展示指揮雲林縣調查站查獲的虛幣洗錢水房個案。（圖／記者黃哲民攝）

卓榮泰說，民眾對政府最大期待之一，就是打詐，跟詐團的鬥力、鬥法與鬥智，「只有開始、沒有結束」、「我們要贏得最後的鬥爭」。他也注意到被查扣的卡池貓池共100多座，指示在場的財政部長莊翠雲，盡快研究更好更強力手段，把關卡池貓池的進口，阻斷這些用來撥打1天數百萬通詐騙電話的犯罪機具。

卓榮泰也提出3點期許，第一是暑假期間，設法幫助涉世未深的年輕人，免於被金錢誘惑而走上詐騙歪路，其次是少數不肖律師勾結詐團、令人痛心，應加重懲處。最後，冒用名人名義行騙，手段卑劣、讓人看不起，拜託執法人員嚴打，讓人民有信心。