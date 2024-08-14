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台電以用電量限制數據中心發展　張善政籲勿干涉產業發展

▲台電日前指稱，桃園以北用電量5MW以上數據中心將一律不供電說法，張善政呼籲，台電應尊重產業發展及市場經濟，勿干涉產業設廠決定。（圖／桃園市新聞處提供）

▲張善政呼籲，台電應尊重產業發展及市場經濟，勿干涉產業設廠決定。（圖／桃園市新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台電董事長曾文生日前提出，桃園以北用電量5MW以上數據中心，將一律不供電，呼籲高科技業至支持電廠開發的縣市設廠。桃園市長張善政今（14）日表示，市府全力配合支持電廠開發，也會協助台電持續與居民溝通，呼籲台電應尊重產業發展及市場經濟，勿干預產業設點決定。

張善政今天上午主持市政會議時指出，中央宣示台灣不缺電，但台電董事長曾文生日前卻以北部供電不足為由，提出北台灣用電量在5MW以上的數據中心將不核准供電令人費解，此舉不僅影響桃園產業發展，也影響全台供電規劃。桃園正在興建中的大潭電廠7號、9號機組，興建完成後，將成為全世界最大的天然氣火力發電機組，市府將全力配合相關政策，並會積極協助與在地居民溝通協調，市府支持電廠開發態度上無庸置疑。

張善政強調，在中油第三座天然氣接收站工程上，市府秉持積極態度全面配合，除兼顧生態維護，保護區劃定也考量工程可行性，並與環保團體充分溝通，不迴避任何責任。各個產業都有認為最適當的設廠地點，市府呼籲台電應該加速布建基礎設施，滿足地方用電需求，而不是干涉產業設點規劃。中央政府也應持續優化產業環境、尊重市場經濟，以避免電力問題限制產業發展。

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