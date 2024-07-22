弘仁會洗錢水房隱身三重宮廟！警兩波攻堅逮11人　2收押4交保

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊破獲竹聯幫弘仁會張男為首的詐騙車手水房集團，該集團把洗錢水房隱身在三重區某宮廟，警方追查車手贓款流向鎖定水房位置，今年2月到4月間發動2波拘提搜索行動逮捕11人送辦；刑事局指出，因北市中山分局2月執行巡邏時，發現兩名車手提款形跡可疑，警方當場逮捕2名該集團車手、收水人員，並查扣手機、現金贓款等證物，進而破獲該水房集團。

▲警方逮捕涉嫌隱身宮廟經營洗錢水房的竹聯幫弘仁會成員。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局調查，該詐騙集團以竹聯幫弘仁會張姓男子為首，與境外詐騙機房人員合作，詐團假冒銀行客服人員、賣家詐騙被害民眾，等到贓款匯入人頭帳戶後，再派旗下車手到ATM提領贓款，經水房人員層層轉移贓款後，最後由車手提領交給竹聯幫弘仁會水房成員李男（22歲）。





刑事局會同北市中山、北投分局、新北三重分局共組專案小組，報請台北地檢署宇股檢察官指揮偵辦，經調查被害人贓款流向新北市三重宮廟，警方多日埋伏蒐證，發現神壇旁設有暗門，且裝設大批監視器，今年3月間發動第一波攻堅，出動刑事局除暴特勤隊，發現5人在宮廟內施用毒品，並逮捕收水李男及其他8名共犯到案，當場查扣手機17支、筆電1台、電擊棒2支、對講機5支、現金新台幣251萬元、摺疊刀2支、點鈔機2台、毒品K他命50餘克等贓證物。

警方調查，水房隱匿在此宮廟內，這間宮廟兩年多前還曾遭人連開11槍。專案小組4月發動第2波拘提搜索行動，逮捕詐團主嫌張嫌到案，警方行動總計查獲11人到案，其中7人經法院裁定羈押，警方統計，本案受害者約27人，不法所得約新台幣90萬餘元。





警方收網，總計查獲11名犯嫌到案，訊後依觸犯詐欺、洗錢和毒品等罪送辦，其中包括張男、李男等7嫌經法院裁定羈押，另4嫌分別以5萬至20萬元不等金額交保。警方持續溯源追查此集團以及虛擬貨幣分贓金流流向。



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