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社會 社會焦點 保障人權

雨大看不清！台74線CRV猛撞特斯拉彈起　超近撞擊畫面曝

記者許權毅／台中報導

近日常出現間歇性大雨，導致多地出現打滑車禍。台中市台74線近日就有一台休旅車準備下匝道時，因雨導致視線不佳，猛力撞上一台特斯拉轎車，撞擊力道之大，讓特斯拉出現大面積損壞，休旅車也受損，特斯拉的行車紀錄器拍下整個過程。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中台74線近日發生多起因雨車禍，其中一台休旅車撞上特斯拉，畫面頗為驚悚。（圖／記者許權毅翻攝）

第五警分局說，近日雨勢強勁，從7月截至昨（14）日為止，台74線快速道路（北屯轄區）就有68件車禍，其中15件與雨天有關，釀5人受傷。

7月31日16時許，29歲黃姓男子駕駛本田CRV，沿台74線東向24.4K要下匝道，疑似因暴雨導致視線不佳，撞上前方也要下匝道的特斯拉轎車，車頭彈起，強大的撞擊力讓雙方車體零件噴飛，碎片四散一地，所幸後方車流及時閃避，才沒有釀成連環車禍。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

駕駛特斯拉的65歲魏男說，事發當下雨勢非常猛烈，前方匝道口車流已開始減速，他依序排隊準備下匝道，不料卻遭後方車輛追撞，雖然自己並沒有受傷，但事後回想起來仍感到心有餘悸。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

警方呼籲，雨中行車時，除了依法開啟大燈並保持適當車距外，如遇能見度不佳時，應於合法範圍內減慢車速，並隨時留意四周路況，適時啟用雙黃燈提醒後方車輛注意前方路況，也能有效降低事故發生機率。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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