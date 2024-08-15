柯文哲在政壇已10年　林俊憲：學不會從政基本常識

▲ 柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金申報案波瀾不斷，重創形象，日前則發出黨員信指「用人不當」。對此，民進黨立委林俊憲酸，第一次選舉不該是理由，柯文哲在政壇已經10年，學不會從政應該要有的基本常識，那恐怕不叫素人，而是巨嬰。

林俊憲說，柯文哲好不容易擠出了一封給黨員的信，看了內容，黃珊珊有錯、李文宗有錯、端木正有錯，全都要處分。而柯文哲雖然有錯，但是錯在被小人陷害，什麼都不知道，繼續當主席。

林俊憲質疑，2014年和2018年，柯文哲兩次競選台北市長的總支出都是1.4億左右。2024年，柯文哲競選總統的總支出是3.5億。全國性選舉，支出當然比縣市長選舉高，可是在政治獻金法上的申報方式和科目一模一樣。那就奇怪了，一樣的報帳方式，花1.4億時就沒問題，怎麼增加到3.5億就突然出一堆問題？

林俊憲批評，柯文哲老是用這種「素人」狡辯法，只會讓人再去回頭質疑他過去兩次選舉的帳目。現在支線任務已經開不完了，還要再回頭去檢視前面兩次，劇情一直展開，真的要變成八點檔了。如果在政壇10年依舊學不會從政應該要有的基本常識，那恐怕不叫素人，而是巨嬰。

面對金流爭議，民眾黨已召開記者會說明，指會計師端木正報假帳，擅自將支出「調節」到相關公司名下，導致政治獻金申報錯誤。至於端木正為何選擇時樂、尼奧等公司灌帳，民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，是因為這4家負責宣傳工作、帳務比較大筆，而且認為「監察院只管收入，不管支出」，不會被發現。