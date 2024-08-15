郭國文稱台南造勢18萬可辦成免花475萬　吳怡萱反酸：XX比雞腿

▲柯文哲政治獻金風暴燒不停，民眾黨發言人吳怡萱。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

針對民進黨立委郭國文稱台南辦一場造勢僅需18萬、不用像民眾一樣花475萬，民眾黨發言人吳怡萱15日受訪說，「那個立委可能是XX比雞腿，他拿座談會跟造勢會做比較」，座談會跟造勢會是不同規格。吳還說，其實賴清德總統候選人選舉期間在12月13日時，也分別用集會相關費用、會場佈置跟租用設備等項目支出，加起來也是500多萬。

民進黨立委郭國文表示，這幾天民眾黨動作很多，一直撇清關係，但關鍵問題都回答不出來，所以只好再提一個簡單的問題，「台南造勢為什麼會花到475萬？」他舉例，最近一次台南市黨部舉辦「反擴權 護民主」，沒有動員，有2000人到場，僅花18萬1100元。

郭國文說，會花到475萬，要不是作假帳，要不就是民眾黨怕造勢大會沒人，在台南又動員不到，只好包遊覽車從台北把人載下去，會出現475萬這種數字。

針對郭國文稱台南辦一場造勢僅需18萬、不用像民眾一樣花475萬，吳怡萱說，「那個立委可能是XX比雞腿，他拿座談會跟造勢會做比較」，大家可想而知，座談會跟造勢會是不同規格的活動現場。

吳怡萱還說，其實賴清德總統候選人選舉期間在12月13日時，光是集會支出部分，分別用集會相關費用、會場佈置跟租用設備等項目支出，加起來也是500多萬。

另外，關於外界質疑政治獻金不進個人口袋，但時任競選副總幹事的陳智菡卻拿了30萬獎金？吳怡萱說，「薪資本來就會進到職工的薪水，這有什麼問題嗎？所以大家現在領薪水都是進到客人口袋嗎？」

至於在查帳過程中，意外爆出當時花1700萬、分14筆向「佳聖媒體行銷有限公司」買廣告，但對照當時柯文哲卻稱沒有錢買媒體廣告？吳怡萱表示，民眾黨跟其他兩黨買媒體的比例可能還是差很多，「大家可以去看看現在各部會投資在媒體、電視台上的預算、宣傳費，跟民眾黨相比是十萬八千里」。