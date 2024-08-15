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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭國文「座談會比造勢」批柯花475萬　白營翻賴清德申報583萬：去問他

▲▼民進黨立委郭國文拿座談會比較柯文哲的造勢活動，認為費用花太多，使民眾黨發言人吳怡萱用賴清德造勢活動費用回擊。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

▲民進黨立委郭國文拿座談會比較柯文哲的造勢活動，認為費用花太多，民眾黨發言人吳怡萱用賴清德造勢活動費用回擊。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案引發外界熱議，民進黨與側翼狂查柯其他筆政治獻金有無問題，民進黨立委郭國文質疑，柯文哲2023年12月16日台南造勢一場要475萬，並稱自己「選舉大叔一看就知道有問題」，並拿自己的18萬座談會相比。對此，民眾黨發言人吳怡萱拿出總統賴清德583萬5000元造勢費，要郭回去問問賴。

郭國文14日晚間質疑，「這幾天民眾黨動作很多，一直撇清關係，但關鍵問題都回答不出來，所以我只好再提一個簡單的問題，那就是台南造勢為什麼會花到475萬？」

郭國文提及，柯文哲2023年12月16日台南約5000人的造勢，竟申報一場要475萬，「這種數字也許可以騙小草，但像我這樣的選舉大叔，一看就知道有問題。」

郭國文以最近一次民進黨台南市黨部舉辦「反擴權 護民主」的座談會為例，「這一場沒有動員，2000人，猜猜這樣場地費要花多少錢？答案是18萬1100元。所以會花到475萬要不是作假帳，要不就是民眾黨怕造勢大會沒人，在台南又動員不到，只好包遊覽車從台北把人載下去，會出現475萬這種數字，應該只有以上兩種選擇了。」

面對郭國文的言論，吳怡萱15日於臉書貼出賴清德2023年12月13日申報的造勢活動費用，表示郭國文說一場「造勢」要475萬、郭的「座談會」只要18萬，「把『造勢』跟『座談會』花費相比，就是『懶X比雞腿』，是吃米不知米價，還是他真的都把造勢辦的跟座談會一樣？」

吳怡萱回擊，請郭國文回去問問賴清德，2023年12月13日的「集會支出」，同一天有三筆金額加起來583萬5000元，同一天的廣告費用200萬元，「這個是怎麼花的？按照郭國文的說法，賴清德當時到底包幾台遊覽車？」

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