黃國昌直播哽咽！　「看完記者會，我心裡很難過」

▲民眾黨獻金風波持續升溫，黃國昌直播中哽咽。（圖／翻攝自中午來開匯）

記者邱晟軒／綜合報導

政治獻金疑雲席捲民眾黨，周一記者會後不但沒有止血，還越演越烈。對此，民眾黨立委黃國昌接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時談及此事，一度哽咽語塞，直言「看完記者會，我心裡很難過」。

黃國昌昨（14）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪。他在節目中強調，民眾黨的核心信念是信賴制度而非個人，並重視專業。在假帳風波爆發的第一時間，因反應時間極短，必須迅速釐清事實。當時難以立即找到公正的第三方，因此首要工作是內部查證，並在記者會上公布第一波查證結果。

黃國昌強調，這些單據不可能造假，像是高鐵票和便當發票，每張發票的金額都是固定的，不可能被隱瞞。而既然檢調要求調查相關資料，民眾黨已經提供了全部8大箱的證據，沒有任何隱瞞。

▲ 黃國昌直播中哽咽：看完記者會，我心裡很難過。（圖／翻攝YouTube／中午來開匯）

談及民眾黨周一說明記者會。黃國昌解釋，當時他本打算出席記者會，扮演任何角色都沒有問題，但主席柯文哲認為他未參與相關事件，認為不需要他出席。黃國昌認為，他能夠理解柯文哲的考量，且完全感受到柯文哲的心情。因此，在記者會結束後，他立刻做出了一個決定，「我希望和主席坐在一起。」於是有了當晚的直播專訪。

講到這裡，黃國昌直播中一度哽咽，他表示看完當天記者會後，內心感到十分難過，「在這個時候，無論外界如何挑撥分化，不管是民眾黨支持者，還是肯定第三勢力的人，沒有人是局外人。」

黃國昌還提到，雖然民眾黨被調侃為「老三」，但在上屆總統大選中，柯文哲獲得將近370萬張選票，那每一票代表著對柯文哲以及第三勢力的期待與肯定。這些日子以來，許多志工和支持者也用不同的方式支持選戰，「當我們承載這麼多人的期望時，最重要的是在各自的崗位上做好本分，越是在危機時刻，越要穩住。」

最後，黃國昌強調，即使在木可公司和端木正事務所被搜查後，黨內例行會議依然照常進行，「我們要把該做的事情做好，對於外界的批評和指教，我們只有4個字：虛心接受。」