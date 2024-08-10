為林郁婷集氣！咖啡買2送2、霜淇淋買1送1　四大超商優惠懶人包

拳擊女將林郁婷將在台灣時間11日凌晨3點30分出戰金牌戰，但來自波蘭的對手Julia Szeremeta在賽前卻發布「妳是爭奪金牌的最後一個女人」爭議性哏圖，儘管不久後已經刪除，仍引起討論。而「波蘭台灣夫妻」蜜拉和士愷特別錄製影片和留言為林郁婷發聲，就是希望能夠讓眾人都了解正確的資訊。