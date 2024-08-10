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為林郁婷集氣！咖啡買2送2、霜淇淋買1送1　四大超商優惠懶人包

▲▼ 台灣女拳王林郁婷、阿爾及利亞拳后克莉芙陷入性別爭議。（圖／路透）

▲拳擊女將林郁婷將於台灣時間11日凌晨3點半，在巴黎奧運挑戰57公斤級金牌賽，許多觀眾將替她集氣。（圖／路透）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末七夕情人節，加上奧運賽事進入高峰，拳擊女將林郁婷將於台灣時間11日凌晨3點半挑戰金牌賽，各大超商推出咖啡、飲料、零食等多種優惠，讓觀眾一起幫選手加油集氣！包括7-11卡布奇諾買2送2、萊爾富咖啡買1送1，全家也有霜淇淋買1送1、大杯特濃美式「25杯888元」組合也還有搶購機會，消費者可把握周末搶一波。

▲▼狂賀「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌，超商紛紛祭出優惠。（圖／業者提供）

▲喝咖啡集氣！超商紛紛祭出優惠，讓民眾幫選手加油。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●即日起～8月16日，OPENPOINT行動隨時取優惠

大杯卡布奇諾買2送2，每日限量2萬組，限8月31日前兌換。
CITY CAFE厚乳拿鐵，13杯520元，限量10萬組。 
CITY CAFE濃萃拿鐵，13杯520元，限量10萬組。 
CITY系列風味冰飲 (皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵)，任選12杯520元，限量5萬組。 
CITY PRIMA大杯精品拿鐵/大杯精品美式，任7杯520元，限量5萬組。
CITY TEA冰淇淋紅茶，13杯520元，限量5萬組。

▼7-11多款咖啡、飲品優惠。（圖／業者提供）

▲▼ 超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼ 超商優惠。（圖／業者提供）

●8月10日，門市掃碼優惠：

CITY CAFE特大杯拿鐵，買2送2。
韓國熊津紅蔘飲，買1送1。
威德-in 全系列，買2送1。
可口可樂435ml，買2送1。

▼7-11在8月10日，門市限時掃碼優惠。（圖／業者提供）

▲▼狂賀「舉重女神」郭婞淳在巴黎奧運奪下銅牌，超商紛紛祭出優惠。（圖／業者提供）

★全家

●即日起至8月11日「全家康康5」：

門市：

Fami!ce霜淇淋，不限口味，買1送1（原價49元）。
海尼根啤酒500ml 4入組，特價195元（原價276元）。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

全家APP隨買跨店取：

FamiCollection 天然水 2.2L，買1送1（原價35元）。
ASAHI 十六茶零咖啡因 豆乳奶茶，買1送1（原價39元）。
阿奇儂奧地利之心草莓雪糕，買1送1（原價40元）。

▲▼ 超商優惠。（圖／業者提供）

▲周末「全家康康5」優惠。（圖／業者提供）

●8月11日前，全家APP隨買跨店取888元優惠：

Let’s Café大杯特濃美式，25杯888元。
私品茶/搖搖茶吧55元系列，25杯888元。
私品茶/搖搖茶吧65元系列，20杯888元。
Fami!ce霜淇淋，28支888元。

▲▼狂賀「拳擊女王」陳念琴奪銅，超商加碼優惠狂發。（圖／業者提供）

▲萊爾富咖啡、雪糕、喉糖等買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富

●即日起至8月20日：

樂法海洋深層小氣泡系列指定商品，任選買1送1。
樺達硬喉糖系列指定商品，任選買1送1。

●即日起至8月12日：

Hi café大杯美式、大杯拿鐵，同品項買1送1。
濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。

▲▼OKmart慶賀麟洋配取得金牌戰門票，即日起至8月6日，全台門市購買OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。（圖／業者提供）

▲OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，買1送1。（圖／業者提供）

★OKmart

●即日起至8月11日：

OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，買1送1。

●即日起至8月14日：

KAKA醬烤蒜香蝦風味餅乾，2件59元。
台灣經典啤酒500ml，2件72元。
台灣金牌啤酒500ml，2件85元。
台灣金牌ONE啤酒330ml，2件59元。
可樂娜啤酒330 ml、百威啤酒500ml、雪山啤酒500ml，同品項3件85折。
金色三麥啤酒系列（晃晃白啤500ml、晃晃百香啤酒500ml），2件85折。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼超商週末優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart啤酒優惠。（圖／業者提供）

★美廉社

●即日起至8月11日

大杯濃萃美式，4杯88元。（原價每杯50元，特價平均一杯22元，自備環保杯再省5元。）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

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關鍵字：

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