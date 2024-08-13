哆啦A夢粉必收！藤子·F·不二雄90周年　7-11推30款復古漫畫周邊

▲哆啦A夢粉必收！7-11推出漫畫大師「藤子·F·不二雄90周年紀念」全店集點精品活動。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

哆啦A夢粉絲必收！7-ELEVEN再掀童年回憶殺，將推出漫畫大師「藤子·F·不二雄90周年紀念」全店集點精品活動，精選「哆啦A夢」、「小超人帕門」、「奇天烈大百科」人氣作品，推出30款限定復古漫畫風周邊，包括開學必備的文具、餐具，還有涼夏寢具、外出等生活用品，最低199元就能購買，8月21日下午3點起手刀衝。

▲7-11推出漫畫大師「藤子·F·不二雄90周年紀念」全店集點精品活動。（圖／記者林育綾攝）

此波「藤子·F·不二雄90周年紀念」復古漫畫周邊，以哆啦A夢、帕門、可羅為3大主角，運用青、藍、黑、白4大色系，開發收藏與實用兼具的開學生活周邊，最低加價購199元起。

▲開學必備立體造型的「公仔文具組」，放在辦公桌也適合。（圖／記者林育綾攝）

像是立體造型的「公仔文具組」有3種選擇，包含帕門原子筆款、哆啦A夢萬年曆款、可羅膠台款，是書桌、辦公桌顏值與實力兼備的全新文具選擇。還與MONTAGNE聯名的「公仔水晶香氛燈精油組」，推出可愛立體設計的哆啦A夢、帕門兩款選擇，搭配不同色系的水晶石，增添好運。

▲▼MONTAGNE聯名的「公仔水晶香氛燈精油組」、90周年紀念盤。（圖／記者林育綾攝）

「316不鏽鋼手提保溫杯」有8.7公分大口徑，清洗容易，搭配攜帶式手把與雙飲口設計，百變多用又方便攜帶。首次開發的「滑輪拖車購物袋」以立體大容量搭配360度旋轉不銹鋼滾輪，是生活採買、搬運物品的好幫手。

▲▼「316不鏽鋼手提保溫杯」、「造型陶瓷泡麵碗」復古漫畫造型超療癒。（圖／記者林育綾攝）

「造型陶瓷泡麵碗」2款選擇分別以哆啦A夢、可羅的立體大頭造型上蓋，搭配700ml容量的陶土燒製鍋體，吃起來超療癒。

▲「滑輪拖車購物袋」是採買和生活搬運物品小幫手，還有安全帽等外出周邊。（圖／業者提供）

這波更與ALL WEARS、murmur、甜蜜約定等三大生活品牌合作，精選超過15款哆啦A夢限定包款、帽子、金飾周邊商品，像是粉絲必搶的ALL WEARS限量「記憶吐司小包」、murmur限量帽頸枕、甜蜜約定限量哆啦A夢黃金墜飾等，還打造車用安全帶護套+頸枕組、車用遮陽簾、面紙盒套、感應垃圾桶等，集點加購最低下殺57折起。

▲▼7-11推出漫畫大師「藤子·F·不二雄90周年紀念」全店集點精品活動，將於8月21日下午3點起快閃購。（圖／記者林育綾攝）

「藤子·F·不二雄90周年紀念」精品集點活動，將於8月21日下午3點起至9月1日快閃購，9月2日起至10月1日集點送，OPENPOINT會員在期間限定消費滿40元，贈1點，集滿6點可加購1款。

▲全家推出蠟筆小新電影版「盲盒系餐盒」！（圖／業者提供）

另外，《蠟筆小新電影–我們的恐龍日記》即將於8月16日上映，全家便利商店推出小新電影版「盲盒系餐盒」，有起司咖哩焗飯、德式香腸、玉子燒、鮪魚馬鈴薯泥、星形蛋皮，還隨機送蠟筆小新的劇場版限定小物，將於8月14日上市！

每款盲盒隨機送小物，包括：蠟筆小新的造型貼紙、吊飾、立體磁鐵、伸縮票卡夾，再附贈葡萄蒟蒻，贈品圖樣都是劇場版限定。

▼蠟筆小新電影版「盲盒系餐盒」還隨機送4款劇場版限定小物。（圖／業者提供）