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霜淇淋買1送1、美式咖啡4杯88元！超商周末限時3天優惠一次看

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲超商周末小確幸又來了！咖啡、冰品等優惠一次看。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末小確幸和七夕情人節，各大超商通路紛紛祭出優惠！其中「全家康康5」在8月9日至8月11日限時3天，推出5樣商品「買1送1」起，包括霜淇淋、阿奇儂草莓雪糕、豆乳奶茶等，萊爾富祭出咖啡買1送1，美廉社也有美式咖啡4杯88元，《ETtoday新聞雲》整理各通路優惠，幫消費者省一波！

★全家

●8月9日～8月11日「全家康康5」：

▲▼超商週末優惠。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」買1送1優惠。（圖／業者提供）

門市：

Fami!ce霜淇淋，不限口味，買1送1（原價49元）。
海尼根啤酒500ml 4入組，特價195元（原價195元）。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

隨買跨店取：

FamiCollection 天然水 2.2L，買1送1（原價35元）。
ASAHI 十六茶零咖啡因 豆乳奶茶，買1送1（原價39元）。
阿奇儂奧地利之心草莓雪糕，買1送1（原價40元）。

▲全家會員杯杯優惠。（圖／業者提供）

即日起～8月11日，門市會員杯杯優惠：

荔枝貴妃紅茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵、經典拿鐵，通通第2杯10元。

▲7-11咖啡、茶飲優惠。（圖／7-11提供）

★7-ELEVEN

●8月9日～8月16日，OPENPOINT行動隨時取「七夕520組合」優惠：

CITY CAFE厚乳拿鐵，13杯520元，限量10萬組。 
CITY CAFE濃萃拿鐵，13杯520元，限量10萬組。 
CITY系列風味冰飲 (皇家伯爵/太妃焦糖瑪奇朵)，任選12杯520元，限量5萬組。 
CITY PRIMA大杯精品拿鐵/大杯精品美式，任7杯520元，限量5萬組。
CITY TEA冰淇淋紅茶，13杯520元，限量5萬組。
大杯卡布奇諾買2送2，每日限量2萬組，限8月31日前兌換。

●8月9日～8月14日，門市中元節優惠：

四季春青茶4杯100元。
厚乳拿鐵2杯100元。
中杯精品美式2杯100元。

▼7-11中元節門市優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●8月9日門市優惠：

Hi café大杯美式，同品項買1送1。
Hi café大杯拿鐵，同品項買1送1。
濃巧脆脆雪糕/焦糖脆脆雪糕，任選買1送1。

●即日起至8月20日門市優惠：

韓國樂天碳酸飲，同價格任選買1送1。
四款限量韓國著名國民袋裝飲料，送韓國直送冰塊杯。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富咖啡、雪糕優惠。（圖／業者提供）

★OK mart

●即日起至8月14日啤酒優惠

可樂娜啤酒330 ml、百威啤酒500ml、雪山啤酒500ml，同品項3件85折。
金色三麥啤酒系列（晃晃白啤500ml、晃晃百香啤酒500ml），2件85折。

▲▼超商週末優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart周末啤酒優惠。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★美廉社

●即日起至8月11日

大杯濃萃美式，4杯88元。（原價每杯50元，特價平均一杯22元，自備環保杯再省5元。）

▼美廉社即日起至8月11日，大杯美式4杯88元。（圖／業者提供）

▲▼超商週末優惠。（圖／業者提供）

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