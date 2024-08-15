想當傑森包恩！　美軍情報官出售「軍事機密」給中國

▲舒茲已於13日認罪，將面臨數十年刑期。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國陸軍情報分析員舒茲（Korbein Schultz）承認向中國出售敏感國防資訊，提供美國武器系統等數十份美軍文件給一名香港人，其中一分提及美軍對台防禦策略。舒茲已於今年3月逮捕，並於13日認罪，他曾說過，他想成為電影《神鬼認證》角色傑森包恩（Jason Bourne）。

BBC報導，舒茲的犯罪行為始於2022年6月，因擁有最高機密安全許可，與另一名與中國大陸政府有關連、住在香港的人進行交易。對方要求舒茲提供關於飛彈防禦等敏感軍事文件，除此之外，舒茲也收集關於美軍戰機、美國在韓國與菲律賓的軍演與部隊資料、美軍對台防禦戰略、討論中國軍事戰術和備戰情況的文件等，總計提供數十份敏感文件給對方，換取4萬2000美元（新台幣135萬元）報酬。

這一切直到今年3月舒茲在坎貝爾堡（Fort Campbell）軍事基地遭逮捕才停下。舒茲已於13日承認密謀取得和輸出國防資訊等多項指控，將於明年1月判刑，面臨數十年刑期。

依據起訴文件，舒茲曾向這名香港人表示，希望能夠成為電影《神鬼認證》角色傑森包恩（Jason Bourne）。

聯邦調查局與美國陸軍反間諜司令部目前仍持續追查此案。司法部國家安全司助理檢察總長奧爾森（Matthew Olsen）表示，被告透過密謀向居住在美國境外者輸出國防資訊，是利用軍方對他的信任，把美國的國家安全置於危險之中。