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遮牌神器破功！賓土台3線飆速110km／hr　布偶娃掛天線慘了

▲汽車和機車規避測速照相桿，結果因特徵明顯被警方識破開罰。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲汽車和機車規避測速照相桿，結果因特徵明顯被警方識破開罰。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣獅潭鄉台三線時常有車輛超速行駛，警方沿途設置固定式測速照相取締違規，竟有汽機車駕駛為了不想收到超速罰單，分別安裝電動遮牌器和拆卸車牌方式，再大膽超速被拍照。警方調閱週邊約5公里的路口監視器畫面，分別從安全帽和車內玩偶等特徵，揪出2名投機取巧的駕駛祭出罰單，其中汽車因嚴重超速另被扣牌照6個月。

大湖警分局今天說，日前整理台三線南下124.9公里處固定式測速照相機違規影像時，發現7月15日凌晨約2時，有一部雙載機車時速80公里（限速60公里）違規，但車尾並未懸掛牌照；7月31日中午有一輛白色賓士轎車，安裝電動遮牌器後，以時速110公里狂飆通過。

▲汽車和機車規避測速照相桿，結果因特徵明顯被警方識破開罰。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲汽車和機車規避測速照相桿，結果因特徵明顯被警方識破開罰。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，機車後座乘客安全帽有明顯貓耳，白色賓士轎車的車尾有一隻娃娃玩偶，警方調閱前後約5公里路程的路口監視器比對，過濾多部汽機車輛，發現楊姓女機車騎士為閃避測速先卸下車牌，通過後又裝回；白色賓士賴姓男駕駛則安裝俗稱「電動遮牌器」來遮蔽號牌。

警方說，傳喚2名駕駛到案說明後，分別依違反《道路交通管理處罰條例》第12條已領有牌照而未懸掛、第13條安裝其他器具使不能辨認其號牌規定，開出最高4800元罰單。而機車超速另罰1200~2400元，汽車因超速超過40公里，依法需扣牌照6個月，並罰款6000~36000元。

▲汽車和機車規避測速照相桿，結果因特徵明顯被警方識破開罰。（圖／記者楊永盛翻攝）

大湖警分局表示，台三線常發現駕駛人以物品遮蔽車牌或未懸掛號牌，甚至有人會加裝電動遮牌裝置，試圖掩飾或隱蔽車輛身分，為防杜該類違規，警方將持續嚴格取締，兼顧交通安全及治安維護，提醒駕駛人勿心存僥倖，共同遵守法規。

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