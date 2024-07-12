國道飆速142公里挨罰1.2萬元　超速男求情：心急辦婚宴

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年7月間半夜開車行經國道1號南向124公里處，因時速高達142公里，違規超速，挨罰1萬2000元、記違規點數3點、吊扣車輛牌照6個月，他強調自己隔日要辦婚宴，一時心急才會超速，希望從寬裁罰。但台中高等行政法院法官認為，這不是免責的正當理由，最終僅裁定撤銷記違規點數的部分，其餘駁回。

▲阿輝趕著辦婚宴，結果因為超速被開罰單。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿輝去年7月初半夜開車行經國道1號南向124公里處，經雷達測速儀器測得車尾速度為每小時142公里，因有「行車速度超過規定之最高時速逾40公里至60公里以內」的違規行為，被警方開罰罰鍰1萬2000元、記違規點數3點、吊扣車輛牌照6個月，還要參加道路交通安全講習。

阿輝提出行政訴訟並表示，他承認超速，但事發路段當時沒有車流，加上他隔日要辦理婚宴，一時心急才會超速，希望能從寬裁罰。

台中市交通事件裁決處則認為，事發路段前0.5公里處已設有牌面清晰、未遭遮蔽的「警52」標誌，阿輝超速違規事實明確，提出的原因不是行政罰法第12、13條規定得減輕或免除裁罰的正當事由，也不是處理細則第12條第1項規定所設得施以勸導的情形，因此認定原處分並無違誤。

台中高等行政法院法官認為，阿輝主張是因為要辦理婚宴，一時心急才會超速，但這並非免責的正當理由，只是本件超速取締是採證後由警方進行舉發，並非當場舉發，依修正處罰條例第63條第1項規定，不得記點處分，最終僅裁定撤銷記違規點數3點的部分，其餘駁回，全案仍可上訴。