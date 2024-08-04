遊覽車GPS監控超速超時　3年內告警近萬件「車禍卻逐年攀升」

▲遊覽車監控超速、超時等告警攀升，但事故也逐年增加。（示意資料圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

遊覽車設GPS監控系統，超速、超時或行駛禁行路段時將發出告警，業者和公路局可即時監控，不過審計部報告指出，近3年遊覽車告警近萬件，去年大增91.34%，其中超速告警暴增2.6倍，事故卻創3年新高，質疑告警管理機制未改善遊覽車事故。公路局表示，已定期挑檔對異常明顯增加業者督導檢討改善。

為強化遊覽車安全，公路局補助上萬輛遊覽車裝置GPS設備、營運車輛監控管理系統，並自107年起建置遊覽車資訊平台，全面介接遊覽車業者車輛動態資訊，即時監控車輛速度異常、車輛逾期檢驗、進入禁行路段、駕駛時間異常等4類項目，並依異常嚴重程度分層警示及建分級管理機制。

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不過審計部最新總決算審核報告揭露，交通部公路局補助遊覽車業者安裝GPS設備，並建立監控異常告警管理機制，提升遊覽車行車安全，惟近3年度遊覽車事故件數逐年增加，異常告警管理機制未能有效減少及改善遊覽車交通事故與問題之發生。

根據統計，110年到112年等3年期間，遊覽車GPS及監控設備異常告警件數高達9497件，其中車速異常就有4031件，佔比達42%，其次是包括超時等駕車時間異常告警，也有2907件，佔比約31%。不過雖然遊覽車設有相關異常告警，但該3年期間仍發生1621件事故。

▲遊覽車異常告警及事故統計。（圖／審計部提供）

其中遊覽車行車事故更逐年增加，去(112)年遊覽車事故件數有637起，達3年內新高，遊覽車異常告警件數也飆高，總計有3978件，超速異常告警就有2426件，比例高達61%，其次是駕駛超時等駕車時間異常有832件。

審計部報告更揭露，近3年度從110年至112年即時監控管理資料列載，112年度遊覽車發生告警總件數3978件，較111年度2079件，增加91.34％，其中車速異常件數由671件大幅增加至2426件，增加2.6倍。同期間遊覽車事故件數由110年的434件，逐年增加至112年的637件，增加46.7%，遊覽車車速異常等問題持續發生，異常告警管理機制未能有效減少及改善遊覽車交通事故與問題，要求交通部督促研謀改善。

公路局則回覆指出，公路局每月定期挑檔異常告警案件，並分析篩選異常件數顯著較高之業者，由監理機關督導檢討改善，另適時透過橫向聯繫提供道路主管機關及警政單位作為交通安全管理之參考，以遏止遊覽車危險駕駛行為，維護行車安全。