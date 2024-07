時速破百撞爛車！他把未婚妻「丟路邊等死」　落跑身影被拍下

▲卡麥隆撞車後,丟下重傷未婚妻落跑。(圖/翻攝X@swpolice)



記者吳美依/綜合報導

英國30歲男子卡麥隆(Cameron Jones)超速駕車,一路飆到最高時速120英里(約時速193公里),導致汽車失控、自撞圍牆。他在意外過後,竟把重傷的未婚妻丟在現場等死,狼狽落跑的身影,都被監視器拍下。

此案4月5日深夜發生在南威爾斯,但本周才宣判量刑。當時天空正在飄雨,卡麥隆卻在限速20英里(約時速32公里)的住宅區,一路飆到時速100至120英里(約時速161至193英里),結果因為路面潮濕、打滑撞牆。

This footage shows a man’s reckless driving – moments before he crashed and caused the death of his passenger.



Cameron Jones, 30, is then seen running away from the wreckage, callously leaving Demi Mabbit, 25, dying on the roadside and making no attempt to seek help. pic.twitter.com/gSGzdtVWrI