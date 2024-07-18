時速破百撞爛車！他把未婚妻「丟路邊等死」　落跑身影被拍下

▲卡麥隆撞車後，丟下重傷未婚妻落跑。（圖／翻攝X@swpolice）



記者吳美依／綜合報導

英國30歲男子卡麥隆（Cameron Jones）超速駕車，一路飆到最高時速120英里（約時速193公里），導致汽車失控、自撞圍牆。他在意外過後，竟把重傷的未婚妻丟在現場等死，狼狽落跑的身影，都被監視器拍下。

此案4月5日深夜發生在南威爾斯，但本周才宣判量刑。當時天空正在飄雨，卡麥隆卻在限速20英里（約時速32公里）的住宅區，一路飆到時速100至120英里（約時速161至193英里），結果因為路面潮濕、打滑撞牆。

This footage shows a man’s reckless driving – moments before he crashed and caused the death of his passenger.



Cameron Jones, 30, is then seen running away from the wreckage, callously leaving Demi Mabbit, 25, dying on the roadside and making no attempt to seek help. pic.twitter.com/gSGzdtVWrI — South Wales Police (@swpolice) July 17, 2024

目擊者查德（Chad Pop）形容，現場宛如「炸彈爆炸一樣，到處都是汽車零件。」卡麥隆的25歲未婚妻黛咪（Demi Leigh Mabbitt）被拋飛27公尺、傷勢嚴重，緊急送往威爾斯大學醫院後，被診斷出「頭部嚴重損傷」，經過多日搶救，仍於一周後的4月12日上午宣布不治。

可怕的是，卡麥隆已經被吊銷駕照，這次違規駕車又出車禍，而且不僅試圖卸責，對目擊者聲稱「是我未婚妻撞車」，還立即逃離現場。

▲25歲的黛咪搶救一周後身亡。（圖／翻攝X@swpolice）



卡麥隆起初拒絕回答任何問題，但車上DNA證據及監視器畫面都顯示，他才是真正的肇事者，3周後終於承認危險駕駛致死等罪行，本周被判處10年監禁，在此期間也被剝奪駕駛資格。

法官傑瑞米（Jeremy Jenkins）指責卡麥隆的行徑「蓄意且危險」，絲毫沒有考慮到未婚妻的處境與狀況，相當「不人道且自私」，逕自逃跑更是「完全地懦弱」。