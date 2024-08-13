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國道超速罰超貴！掛假牌上路卻僅罰10800　一票人嘆：難怪那麼多

▲▼儀錶板,油表,汽車,開車。（圖／Pixabay）

▲有網友發現，懸掛假車牌上路，罰則比在國道上超速還輕。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台灣路上有許多交通違規亂象，目前偽造車牌的數量也比過去多了許多。對此，就有網友痛罵，假車牌若被抓到，會被罰10,800元，但若是嚴重超速，會被罰36,000元，這樣比下來「傻了才不買」。不過，其實這種行為除了會吃罰單以外，同樣也會觸犯《刑法》偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑。

這名網友在PTT上發文，指稱「假車牌罰10,800，超速罰3萬6，傻了才不買」，更是批評台灣法律奇葩，「那一開始買車，就直接買假車牌才對啊。」

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這名網友表示，若在國道上嚴重超速，並且被拍下來，「立馬省了25,200」，且拍得愈多、開得愈快，省的也更多。

貼文曝光後受到討論，不少鄉民深有同感，「假車牌多到靠X」、「你少算假車牌還不用繳稅，有夠爽」、「假牌越來越多，應該抓到就壓掉」、「而且車牌都假的了，他要拿什麼去抓你」、「掛假牌不就等於無牌上路，車怎麼沒銷毀？」

事實上，近日有名江姓男子因為車牌被吊扣，上網購買假車牌，懸掛後直接行駛上路，最後被警方逮個正著。而這種懸掛假車牌的行為，除了會被開罰以外，也會觸犯《刑法》的偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑、拘役或9,000元以下罰金。

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關鍵字：

車牌假車牌罰單罰鍰超速高速公路吊扣車牌

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