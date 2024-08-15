高雄楠梓大社深夜煙霧瀰漫「狂飄怪味」　環保局空拍抓到元兇

▲高雄楠梓大社深夜煙霧瀰漫又飄怪味。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局昨（14）日夜間22時起連續接獲多起民眾陳情燃燒異味，影響範圍涵蓋大社及楠梓區等，經派員查察，在23點39分查獲大社區一處私人停車場內露天燃燒廢棄物。環保局表示，除將依違反空氣污染防制法32條規定，裁處10萬至500萬元罰鍰外，違法處理廢棄物部分將移送法辦。

▲環保局進行夜間熱顯像空拍巡查，搭配地面人力循上風處進行稽查。（圖／記者賴文萱翻攝）

昨晚多起民眾陳情於大社、楠梓多處路段煙霧瀰漫，且有濃厚燃燒異味，環保局經查微型感測站也呈現帶狀高值，立即派員進行夜間熱顯像空拍巡查。搭配地面人力循上風處進行稽查，於大社區圳觀段1038地號一處私人貨車停車場內查獲非法露天燃燒棧板、紙類、塑膠袋及雜物垃圾等廢棄物。

▲▼環保局在大社一處私人貨車停車場內，查獲非法露天燃燒棧板、紙類、塑膠袋及雜物垃圾等廢棄物。（圖／記者賴文萱翻攝）

燃燒廢棄物產生煙流飄向大社、楠梓區一帶，造成下風處空氣污染。環保局表示，該行為已違反空污法第32條規定，將裁處10萬至500萬元罰鍰，現場要求立即撲滅改善另未取得處理許可，違法處理廢棄物部分已涉犯廢清法46條刑責規定，將移送法辦。

環保局呼籲民眾及事業單位應妥善處理廢棄物，不得任意進行燃燒影響周遭空氣品質，環保局亦將加強取締污染熱區露天燃燒行為，民眾若發現非法燃燒情事，可撥打1999或環保局報案專線07-7317600，主動向當地環保局舉發，共同維護空氣品質。