里港警取締17件違規未停讓　 8／19起連7天無號誌路口執法

▲里港警方於19日起進行7天非號誌化路口執法專案 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局為有效防制無號誌路口或閃光號誌路口的交通事故，針對車輛在這些路口未停讓的違規行為，為讓民眾養成禮讓的好習慣，於8月12日執行交通大執法，由交通組組長林中安親自帶隊，取締未依規定停讓共17件，有效杜絕事故發生；另規劃從8月19日起至8月25日止（為期7日），將執行非號誌化路口執法專案，藉以提升路口行車安全。

組長林中安說明，閃光號誌以及停、讓標誌、標線明確區分道路幹道與支道，遇有閃紅號誌及停止標誌、標線時，幹道車須減速慢行，支道車須減速至完全停止，確認無車輛通過後再開；遇有「讓」之標誌標線時，支道車則須減速慢行或停車讓幹道車先行通過，方能行駛。

此外，在無號誌路口，或沒有設標誌、標線或號誌區分支線道、主線道時，「少線道」應禮讓「多線道」先行。例如，單線道的車輛遇到兩線道的車輛，就需要先停讓，等待多線道車輛先行通過；而車道數相同且同為直行車或轉彎車時，「左方車」應禮讓「右方車」先行，且「轉彎車」應禮讓「直行車」先行。

里港警分局分局長温基興呼籲，車輛未依規定停車再開之認定標準，以「車輛未於路口停止線前完全停止後再行起駛」為主要判別依據。特別提醒用路人看到停標誌（線）、閃光紅燈時，車輛應減速接近，一定要先停止於交岔路口前，讓幹線道車優先通行後，認為安全時方得續行。違反規定之駕駛人將處新臺幣1,200元以上6,000元以下罰鍰。為了避免憾事發生，駕駛汽車或騎乘機車的民眾，請記得行經路口要禮讓，務必減慢速度或停止，確認安全後，才能通過路口，以避免發生交通事故，確保行車安全。

里港警方將持續加強宣導與執法，期望透過這次大執法行動，提升民眾的交通安全意識，共同營造更安全的行車環境。