中南部雨彈炸到下周　專家曝「下最大時間」防淹水

▲周日至下周一台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區易有局部積淹水。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣象專家林得恩指出，西南風風勢強大，攜帶的水氣相當充沛，中南部又位於迎風面，今（15日）至下周二降雨顯著、集中且持續。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區易有局部積淹水現象。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，影響台灣天氣近個把月的「季風環流圈」總算要走人了，它同樣也是導致前後4颱奔日的關鍵因素之一。

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他表示，太平洋高壓開始硬起來了，強勢西伸，硬把「季風環流圈」往西北拱，台灣此時適位於其東側，環流圈內的擾動將隨著環境西南風一路就跟著朝向台灣過來。

▲太平洋高壓準備接管。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

林得恩說，西南風風勢強大，所攜帶的水氣也相當充沛，中南部又恰適位於迎風面，8月15日至8月20日期間，降雨將會相當顯著、集中且持續；尤其是8月19至8月20日，要特別注意預先防範。

賈新興在臉書表示，明天至周六，西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周一台中以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二嘉義以南有局部陣雨，午後北部、中南部及宜花東有局部短暫陣雨。

他指出，周日至下周一台南以南有局部較大雨勢，沿海低窪地區易有局部積淹水現象。下周三至下周六，午後北部、中南部山區及宜花山區有零星短暫陣雨。

近期是否有颱風生成，賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展的跡象。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。