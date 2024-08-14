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低壓雨彈連6天炸中南部　「年度大潮又來」影響時間曝

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／資料照）

▲明日起受低壓帶影響，中南部不定時降雨，各地午後有局部短暫雷陣雨。（示意圖／資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（15日）起至周六低壓帶影響，中南部不定時有短暫陣雨或雷雨，各地午後有局部短暫雷陣雨，周日到下周二西南風增強，中南部雨勢也增強，南部有局部豪雨發生的機率，且適逢年度大潮，低窪區容易積淹水，留意防汛工作。

氣象署預報員張竣堯說，明天到周六受到低壓帶影響，環境吹西南風，迎風面中南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，南部有局部大雨發生的機率，各地午後都有局部短暫雷陣雨，下雨旺盛且雨區廣泛，中部以北地區、東半部山區可能有局部大雨或豪雨。

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▲▼未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周日到下周二持續受到低壓帶影響，且西南風增強，中南部雨勢也會增強，整日都有局部陣雨或雷雨，特別在南部地區有局部豪雨的發生，其他地區也有局部短暫陣雨。

張竣堯表示，未來各地午後有局部大雨發生的機會，午後雨勢又急又大，中南部雖有降雨空檔，但下雨時間拉長，且周日到下周二適逢年度大潮，低窪地區容易積水或淹水，配合雨勢，民眾要多加留意，做好防汛工作。

▲▼雙颱「安比」、「悟空」路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

▲雙颱「安比」、「悟空」路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張竣堯指出，未來一周雲量較多會降雨，各地高溫落在32至34度，但上午沒下雨的時候，溫度比較高，感受偏悶熱，中南部因雨勢較大，高溫則會略降。

張竣堯說，目前西北太平洋有2個颱風包括安比跟悟空，安比颱風預計今晚增強為中颱，明到後天接近日本關東地區，前往日本的朋友留意航班資訊，而悟空颱風發展比較弱，可能減弱為熱帶性低氣壓，但2個颱風對台灣都沒影響。

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