明起中南部雨變多　下周連3天「雨最強」

▲台灣未來一周受低壓帶和西南風影響帶來降雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

山神颱風已減弱為熱帶低壓，目前剩安比、悟空雙颱共舞，兩個颱風對台灣沒有直接影響，安比將以中颱之姿近逼日本，周五前往日本東京和東北嚴防強風豪雨；未來一周台灣將進入低壓帶環境，明天(15日)起中南部降雨逐漸增多，下周一和下周三將是西南風最強時刻，中南部要留意劇烈降雨。

天氣風險公司分析師李至晟在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，昨天一度出現同時三個颱風活躍情況，不過山神颱風因環境不佳減弱，目前剩安比、悟空兩個颱風。安比颱風預測以中颱強度接近日本近海，周五為東京周邊和東北地區帶來顯著風雨。昨天新形成的悟空颱風接近安比颱風，發展受到牽制，未來一兩天會減弱消散。這些颱風對台灣都沒有顯著影響。

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至於台灣天氣，李至晟分析，台灣在未來一周又會進入低壓帶裡面，未來幾天西南風強度跟水氣量都會隨著時間增加。而在下周一到下周三隨著低壓帶北上，以及太平洋高壓從遠洋西伸，會是台灣附近西南風最強的時間。

李至晟提醒，這對中南部影響比較大，今天清晨雖然中南部沿海有降雨，但非常零星，還是以午後山區為主；明天起除了午後對流，沿海地區還要留意清晨陸風跟西南風交會的對流。隨著西南風增強，周末起中南部地區全天都有可能海上雲系移入帶來降雨。另外近海也會有強風大浪，可能影響航運。

至於北部、東半部地區，李至晟指出，影響相對比較小，因為低壓帶影響造成不穩定，未來一周還是要注意午後雷陣雨；後續西南風增強時，夜間雖然也有可能受到中南部殘留雲系影響導致降雨，但受到地形阻擋，夜間雨勢會比較輕微。

李至晟表示，下周後期隨著太平洋高壓進一步增強，台灣位於高壓邊緣，西南風會開始減弱，可望再回到午後陣雨天氣型態。