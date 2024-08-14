豪大雨強灌中南部5天　專家示警：降雨更集中且劇烈

▲西南風影響，明起到下周二中南部雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

低壓帶北抬加上西南風增強，中南部雨勢將增大，且降雨時間增長、範圍擴大，明天(15日)起到下周二影響最顯著，降雨強度在大雨到豪雨等級之間，中小尺度天氣系統移入，降雨將更加集中且劇烈。

台灣大學大氣科學博士林得恩今(14日)在氣象粉專「林老師氣象站」表示，「中南部，慎防劇烈降雨！西南風又來了！」受低壓帶北抬影響，西南風增強，水氣增多，迎風面的中南部地區整日不定時都有局部短暫陣雨或雷雨發生的機率，不但雨勢增大、雨時增長、範圍增廣之外，西南風帶來降雨強度，也在大雨至豪雨等級之間。

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林得恩提醒，初步評估，自周四(15日)至下周二(20日)，將會是影響最為顯著階段。提醒要注意的是，短延時強降雨以及長延時強降雨的並行發生；以及中、小尺度的天氣系統移入，造成降雨更加集中且劇烈。

▲西南風影響，明起到下周二中南部嚴防劇烈降雨。（圖／林老師氣象站粉專）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天也在臉書表示，低壓帶偏西南風影響，中南部降雨時間長， 其中下周一至下周二台南以南有局部較大雨勢，下周三起降雨趨緩漸轉乾。

賈新興進一步說明，明天到周六西半部有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨；周日到下周一台中以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨；下周二苗栗以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。 其中下周一到下周二台南以南有局部較大雨勢。

後期天氣趨勢，賈新興表示，下周三嘉義以南有局部短暫陣雨，午後北部、中南部及宜花有局部短暫陣雨。下周四午後彰化以北及宜花有零星短暫陣雨。下周五午後北部及宜花有零星短暫陣雨。未來10天菲律賓東方外海至南海一帶，無明顯熱帶擾動發展之跡象。