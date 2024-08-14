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雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

▲▼天氣 台北突然大雷雨 鋒面過境 低壓。（圖／記者屠惠剛攝）

▲未來一周天氣不穩定，中南部嚴防大雨或豪雨。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

未來一周天氣不穩定，除有午後雷陣雨外，明天（15日）到下周二受低壓帶和西南風影響，周四到周六南部有大雨，午後中北部和各山區有劇烈雨勢，周日到下周二中南部降雨範圍更寬廣，中南部有局部大雨，南部留意局部豪雨。至於過去一周陸續生成4個颱風，氣象署表示，該情況並不罕見。

中央氣象署預報中心課長林秉煜表示，未來一周天氣不穩定，各地有午後雷陣雨並帶來短延時強降雨，甚至可能有局部大雨或山區局部豪雨發生；明天開始受低壓帶影響，中南部降雨機率逐漸增高，降雨時間相對偏長，周日後下雨強度更強，明天到周六中南部可能有局部大雨或豪雨，周日後南部有豪雨機會。

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台灣東側、日本南方海面有兩個熱帶系統，林秉煜表示，安比颱風和悟空颱風對台灣沒有影響，未來民眾前往日本要留意颱風動態，安比颱風將北上，周五後掠過日本東京外海，周五下半天到周日上半天將對關東地區帶來風雨。

林秉煜指出，台灣未來受到較大低壓帶影響，帶來較強西南風，中南部有明顯雨勢，周四到周六中南部有局部大雨機會，周日後南部要留意局部豪雨。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨分布方面，林秉煜說明，今天降雨主要分布在中午過後，各地降雨機率明顯提高，西半部、東半部山區有局部大雨或豪雨，今天入夜後可能有午後雷陣雨較晚情況，分布在中南部地區；明天低壓帶影響，西南風帶來降雨，中南部有零星降雨，中午後降雨更明顯，要留意午後雷陣雨，周四到周六南部有大雨，午後中北部、各山區有大雨或豪雨。

林秉煜指出，周日到下周二天氣更不穩定，中南部降雨範圍更寬廣，不是只有中午過後造成午後雷陣雨而已，清晨到上午降雨也明顯，中部、南部有局部大雨，南部可能有局部豪雨，其他地區也有午後局部大雨。

至於過去1周陸續生成4個颱風是否罕見，林秉煜說明，台灣附近為大季風環流，有熱帶低氣壓發展或颱風，4個颱風已經少了兩颱，剩下安比颱風和悟空颱風，台灣附近還有一個冷心低壓影響台灣午後雷陣雨，在大季風環流區域適合發展熱帶系統，往年7月底、8月初會有適合孕育熱帶系統或颱風的環境，可能有1到2次左右，並不罕見。

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