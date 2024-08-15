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連3天午後雷雨襲全台　南台灣灌豪雨「下最猛時段曝」

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲今日至周六各地午後雷陣雨明顯，時間可能延續到晚上。（示意圖／ETtoday資料照）

記者蔡亞樺／台北報導

未來天氣2個重點，中央氣象署指出，今（15日）起周六各地午後雷陣雨感受劇烈，且降雨範圍較廣泛，時間可能延續到晚間，周日到下周二中南部降雨明顯，尤其南台灣可能出現豪雨的情形，下周一適逢年度大潮，留意排水及積淹水，但提醒沒下雨時仍有高溫，比較悶熱。

氣象署預報員官欣平表示，目前台灣附近不穩定的雲系比較多，台灣處於比較大的低壓帶，低壓環流相當明顯，一路延伸到日本。低壓環流邊緣有許多熱帶系統，包含今上午8時增強為中颱的安比颱風，以及悟空颱風，甚至幾個小的低壓系統都會陸續生長，順著低壓環流一路朝北邊前進。

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▲▼雙颱安比、悟空路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

▲雙颱安比、悟空路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

官欣平說，今天上午整個西半部甚至台灣附近海面，對流發展旺盛，代表台灣大氣非常不穩定，中午過後熱對流發展，劇烈降雨將隨之出現，今天降雨偏向下午，各地都降雨機會，中部以北跟各地山區降雨明顯，最大區域在山區跟中南部。

她說，沿海陸續進來一波波降雨，西南風帶來的，降雨表現比較明顯，因此下午降雨情況會慢慢出現，持續到晚間、明天，降雨一路到下周二。下周三太平洋高壓逐漸增強靠近，台灣天氣轉為比較穩定，降雨集中在午後，中南部降雨也會緩和，時間偏向在清晨。

降雨趨勢，官欣平指出，今天到周六午後雷陣雨區域主要在中部以北及各地山區， 可能有大雨或豪雨，但時間比較侷限、比較短，集中在下午到晚間前段，而南台灣、中南部因西南風進來，一整天斷斷續續有陣雨或雷雨。

▲▼未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

官欣平說，周日到下周二台灣位在低壓環流圈邊緣，西南風增強，環境更加不穩定，南台灣雨勢有增加趨勢，尤其台中以南區域天氣變化多，中南部容易有大雨， 特別在南部地區甚至有局部豪雨的出現，其他地區也要防範午後大雨發生。

她提到，下周一至下周三也適逢年度大潮，加上中南部持續降雨，留意排水及積淹水情形。未來一周在沒雨時悶熱，溫度上升，但中南部天氣最不穩定，尤其周日到下周二，南台灣有局部豪雨，各地午後雷陣雨範圍及區域增加。

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