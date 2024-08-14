曖昧女坐賓士發限動！「態度秒變冷」他急了　網見內裝：你沒機會

▲曖昧對象在坐上賓士車後，與原PO的對話變得冷淡，讓他感到很傷心。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名男網友發文求助表示，自己跟曖昧對象前陣子打得火熱，幾乎是無話不談，然而對方前幾天PO了限時動態，只見她坐在1輛賓士車的副駕駛座，內容提到「聽到我心情不好就說要載我出去走走，怎麼有這麼好的人」，後來女方態度就開始變得冷淡，懷疑已被橫刀奪愛，讓他相當苦惱。對此，網友表示「建議這種妹不要碰，正常女孩不會這樣Po ，拉低自己行情跟降低其他追求者而已。真正厲害的是無聲無息」。

原PO在Dcard以「這是賓士的哪台車？」為題發文，表示曖昧對象前幾天PO了限時動態，只見她坐在1輛賓士車的副駕駛座，「前陣子跟她還算無話不談，原本以為有機會跟她在一起，結果幾天前她發了這限時動態之後就開始不太回我，開始變冷淡，我感覺她被把走了。我知道這台應該是賓士，但這內裝好像沒看過，不太知道是哪個等級的，有沒有大大能看得出來是哪個系列？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發討論，不少網友留言「這中控＋環艙燈應該是EQE，基本上你沒機會了」、「EQE吧我猜，不過還有機會他沒有選三螢幕，你還來得及買，記得選Hyperscreen」、「她的雙腳腳尖朝向駕駛，沒救了」、「EQE或EQS吧，不過這種有錢人感覺不會花太多心思，過一兩週你再聊聊看」、「沒事，趕緊下單EQS 680 Maybach」。

另外，也有人直言「建議這種妹不要碰，正常女孩不會這樣Po，拉低自己行情跟降低其他追求者而已。真正厲害的是無聲無息」、「這妹等級很低啦，發這種文超級沒有魅力，深怕別人不知道沒人關心她，絕對普信女」、「兄弟，我都感覺她下面都已經沒穿了，別糾結了」、「這是拓海看到夏樹的劇情嗎」。

延伸閱讀

▸ 社會新鮮人爽領70K！剛過試用期「把本燒光光」 網看明細嘆：歡迎來到現實世界

▸ 藥廠70歲老董不倫40歲美魔女 約拍婚紗照被抓包下場慘了

▸ 26歲女「1天喝6杯珍奶」 胸部流出綠膿醫看傻：飄陣陣惡臭味