他疑惑「文昌君看得懂英文嗎？」　網妙回：耶穌都聽得懂台語了

▲原PO妹妹準備了瓶身有「w」「i」「n」英文字母的礦泉水祭拜文昌君。（翻攝Dcard）

圖文鏡週刊

大學入學分發將於明（15）日放榜，相信考生們都非常緊張，就有一名網友表示，他的妹妹是今年的考生，日前特地去拜文昌君，原PO並上傳一張他妹妹拜文昌君時擺放的供品，詢問大家「文昌看得懂嗎？」貼文一出引發網友討論，就神明的英文能力表達各自的看法。

一名男網友在Dcard以「神明也看得懂英文嗎？」為題發文，表示因為近日快放榜了，他的妹妹到寺廟去祭拜文昌君，並且在群組上傳貢品的照片。照片中可以看到，原PO妹妹準備了3瓶礦泉水，瓶身上的標籤分別有「w」「i」「n」3個英文字母，合起來是勝利的意思，希望能在考場上「必勝」。

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原PO看到照片後相當佩服妹妹的創意貢品，然而他也不禁思考，用英文拼音，文昌君是否看得懂呢？抱持著這個疑問，原PO說，這下只能換他默默祈禱，希望神明也通曉英文，保佑妹妹順利考上理想校系，並上網發文詢問網友，「文昌功課這麼好應該看得懂英文吧？」

有趣的提問吸引許多網友回覆，有網友表示，貢品的價值和外觀並無太大關係，「搞不好神明剛好要喝水也說不定」，符合需求也許更能打中神明的心。

還有網友認可神明的語言能力，表示「看得懂～連英文字母都會寫的」、「文昌都可以幫我托福考高分了，英文肯定沒問題的，不用擔心」、「放心啦，耶穌都聽得懂台語了，文昌也是會英文的拉！」關注現實的網友則說「上哪不重要，能夠畢業才重要」。還有網友建議，如果有疑慮，「趕快再到廟裡擲筊問一下啊」，甚至提出「如果你排一個NTU，你妹不就可以上台大了」等善用英文字母的祭拜想法。



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