　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他疑惑「文昌君看得懂英文嗎？」　網妙回：耶穌都聽得懂台語了

一名網友日前在網路論壇Dcard提問「神明也看得懂英文嗎？」，並上傳一張他妹妹拜文昌君時用貢品拼出英文「win」的字樣。（翻攝Dcard）

▲原PO妹妹準備了瓶身有「w」「i」「n」英文字母的礦泉水祭拜文昌君。（翻攝Dcard）

圖文鏡週刊

大學入學分發將於明（15）日放榜，相信考生們都非常緊張，就有一名網友表示，他的妹妹是今年的考生，日前特地去拜文昌君，原PO並上傳一張他妹妹拜文昌君時擺放的供品，詢問大家「文昌看得懂嗎？」貼文一出引發網友討論，就神明的英文能力表達各自的看法。

一名男網友在Dcard以「神明也看得懂英文嗎？」為題發文，表示因為近日快放榜了，他的妹妹到寺廟去祭拜文昌君，並且在群組上傳貢品的照片。照片中可以看到，原PO妹妹準備了3瓶礦泉水，瓶身上的標籤分別有「w」「i」「n」3個英文字母，合起來是勝利的意思，希望能在考場上「必勝」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO看到照片後相當佩服妹妹的創意貢品，然而他也不禁思考，用英文拼音，文昌君是否看得懂呢？抱持著這個疑問，原PO說，這下只能換他默默祈禱，希望神明也通曉英文，保佑妹妹順利考上理想校系，並上網發文詢問網友，「文昌功課這麼好應該看得懂英文吧？」

有趣的提問吸引許多網友回覆，有網友表示，貢品的價值和外觀並無太大關係，「搞不好神明剛好要喝水也說不定」，符合需求也許更能打中神明的心。

還有網友認可神明的語言能力，表示「看得懂～連英文字母都會寫的」、「文昌都可以幫我托福考高分了，英文肯定沒問題的，不用擔心」、「放心啦，耶穌都聽得懂台語了，文昌也是會英文的拉！」關注現實的網友則說「上哪不重要，能夠畢業才重要」。還有網友建議，如果有疑慮，「趕快再到廟裡擲筊問一下啊」，甚至提出「如果你排一個NTU，你妹不就可以上台大了」等善用英文字母的祭拜想法。


更多鏡週刊報導
YouBike沒空位停了怎麼辦？　她曝3步驟完成通報免擔心
西北太平洋太熱鬧！8號颱悟空生成　「3颱共舞」影響台灣機率曝光
【巴黎奧運】奪羽球女單銀牌後　何冰嬌消失世界榜單「宣布退役了」

ET快訊
快訊／大逆轉！　民眾黨延後提告端木正
快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警
強震警戒到明天！專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備
快訊／柯文哲捲假帳疑雲　檢調悄赴木可搜查
1家6口僅剩女兒　「全家福照片曝」惹鼻酸
王齊麟爆「開車用手機」還發IG！　網：人開始飄了
快訊／台北看守所受刑人死亡！　洗錢入獄才2周
快訊／北檢約談端木正！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

被老闆騷擾！OL想偷錄音「卻怕違法」　律師提1情況：能當證據

快訊／11:13花蓮秀林規模3.1地震　3縣市有感「最大震度2級」

快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警：整區不穩定

「班班喝鮮奶」要老師分送各班　教團批：又把學校當政策提款機

農業部力推「冷藏鮮乳」校園憂食安　逾4成學校將供應保久乳

「南海海槽強震警戒」明解除　專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備

王齊麟IG發限動疑「開車邊用手機」　網罵翻：金牌濾鏡全瓦解

同情柯文哲了！她見「母妻妹都跑出來」像家庭劇：整個黨都在放火

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

被老闆騷擾！OL想偷錄音「卻怕違法」　律師提1情況：能當證據

快訊／11:13花蓮秀林規模3.1地震　3縣市有感「最大震度2級」

快訊／19縣市大雨特報　鄭明典曝「天女散花」圖示警：整區不穩定

「班班喝鮮奶」要老師分送各班　教團批：又把學校當政策提款機

農業部力推「冷藏鮮乳」校園憂食安　逾4成學校將供應保久乳

「南海海槽強震警戒」明解除　專家示警：赴日旅遊4地區仍須戒備

王齊麟IG發限動疑「開車邊用手機」　網罵翻：金牌濾鏡全瓦解

同情柯文哲了！她見「母妻妹都跑出來」像家庭劇：整個黨都在放火

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

李灝宇猛打賞打擊率重回3成　林台加長打貢獻打點

台南休旅車路口突右切　外送員遭擊落！警：未接獲報案

樂天女孩被瘋傳「公開質疑主管為何交往球員」！梔梔不忍了揭真相

雨區要擴大了「中南部防豪雨」　一周冒出4颱！氣象署：不罕見

七期賠售豪宅不賠了？　頂樓戶3次轉手價「都是7000萬」

台灣奧運英雄遊行16日登場！活動細節看這裡　李洋在日本確定缺席

92歲嬤扛33度高溫...穿刷毛背心出門找Sushi　店已消失好失望

《莊子說》作家蔡志忠任杭州國家版本館顧問：能夠做的我都會做

快訊／大逆轉！民眾黨「延後提告」端木正

被老闆騷擾！OL想偷錄音「卻怕違法」　律師提1情況：能當證據

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

生活熱門新聞

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

驚見腳有小傷口　高雄男染類鼻疽20天身亡

防致災降雨！　「全台下最大」時間曝

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

彰化64年紅茶店父子分開擺攤　原因超暖

掛假牌上路僅罰10800！一票人嘆：難怪那麼多

癌末男最後心願　家人含淚同意拔管

女學生被收每度7.9元電費！房東：很佛心了

更多熱門

相關新聞

安以軒富商夫坐牢14年！她「大動作切割原因曝光」

安以軒富商夫坐牢14年！她「大動作切割原因曝光」

2017年，安以軒在微博宣布嫁給認識3年、身價百億元的陳榮煉，在這之前，她經歷許多失敗的緋聞及戀情，包括夏于喬前男友張卜今、汪小菲及韓星李承鉉。

包包上就是要掛很多吊飾才時髦！

包包上就是要掛很多吊飾才時髦！

大陸慈善家被爆是禽獸　逼病童母「陪睡換捐款」

大陸慈善家被爆是禽獸　逼病童母「陪睡換捐款」

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

秀泰集團二代婚外情　小模辣照曝光！33.5萬人追蹤

李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

李氏兄妹寄生柯文哲陣營　一圖看出複雜三角關係

關鍵字：

Dcard文昌君鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

安以軒遭指絕情！　富尪陳榮煉入獄「一次都不探視」

更多

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面