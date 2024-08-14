來台拍超多廣告！她好奇「李多慧有何魅力」　網曝原因：已經贏了

▲李多慧。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展後，受到許多台灣人喜愛，代言和廣告也一個接著一個來。近日就有網友好奇拋問，李多慧拍過的廣告很多，為什麼資源這麼好？大家覺得李多慧有什麼特殊的魅力？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在Dcard上，以「有點好奇，李多慧代言超多贏在哪」為標題發文，提到李多慧的討論度一直很高，就算後來安芝儇、李雅英分走一些版面，但還是能常常看見李多慧的消息。

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後來原PO查詢了一下，發現李多慧拍過的台灣廣告有非常多，且不乏知名品牌，因此就想知道，李多慧和其他韓援差在哪裡？為什麼可以有這麼多資源？大家覺得李多慧贏在哪？

貼文曝光後，不少網友都大讚李多慧可愛、擅長跳舞，「個性很可愛啊，甚至是大多數女生都會喜歡的性格」、「其實我覺得當一個啦啦隊員連路人都會覺得可愛的話，那她就已經贏了」、「多慧超級會撒嬌的，跳舞真的很好看，笑容也是很療癒，看到她心情就很好」、「有一次看到李多慧跳舞發現真的很好看，而且李的個性感覺蠻直爽的，氣質也可甜可鹽，做表情不會太做作或是太僵硬」、「超級完美的身材，腰臀比無敵，舞蹈實力相當突出」。

還有些網友回應，「個人是從她的YT影片入坑，拍得好看且質感滿滿，感覺是很真性情的女生，廠商應該也是認為形象良好，才會找她合作吧」、「雖然我不是很喜歡啦啦隊，但她給我感覺很親民，也很融入台灣生活，來台沒多久，中文就講得蠻流暢」、「敢第一個來台灣就贏了，再來，會說中文也贏，讓我覺得是真心有想接近台灣粉絲」。話題引發討論。