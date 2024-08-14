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教團喊「調降高中班級人數」　教育部反對：3年後龍子龍女要入學

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示目前仍不宜大規模調降高中班級人數。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

全國教師工會總聯合會今天表示，即便108課綱不大修，仍應調降高中班級人數，以符合多元選修、彈性學習需求。教育部指出，116學年度學生數將回升，目前仍不宜大規模調降。

教育部長鄭英耀5月上任後多次強調，法律沒規定課綱須10年大改1次，目前沒有「118課綱」的規劃。全教總今天發布新聞稿指出，超過半數高中教師對108課綱持正面看法，但對整體規劃的合理性仍有一些疑慮，例如認為高中未獲得足夠資源、師生負擔過重等。

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全教總表示，未來教育部調整108課綱，應先落實精緻、小班制教學。目前公立高中每班35人、私立高中每班45人的規模，很難達到108課綱探究學習、實作的理想。

另外，108課綱加入多元選修、彈性學習時間等課程，員額編制標準規範的教師員額數，早已不敷需求，許多學校被迫讓教師超時授課。全教總建議修正員額標準，普高每班至少2.7人，技術型、綜合高中每班至少3人。

教育部回應，受到少子女化影響，高中生人數逐年遞減，但農曆龍年出生子女預計116學年度進入高中一年級，學生數將回升。考量班級規模和維持各就學區的就學機會，「目前不宜提前進行全國性大規模班級人數調降的規劃。」

不過教育部表示，近年已分階段穩定調降教育部主管的高中班級人數，引導學校精緻辦學。至於教師不足的問題，已於109學年度第2學期開始，逐年補足國立高中員額，讓各校彈性進用教師人力。

教育部也鼓勵地方政府評估補足轄內高中的教師員額，降低教師教學負擔及提升學生學習品質。

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