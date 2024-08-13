親戚小孩明年考大學「目標會計系」會操爆？大票愣：可能很慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

高中升大學時，是決定校系的重要時間點，如何挑選理想的科系，總令不少家長和學生都很傷腦筋。就有網友表示，親戚小孩明年要考大學，目標是會計系，但他聽說四大會計事務所都很操，不禁擔心「我該阻止他嗎？」引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「親戚小孩說想唸會計系，該阻止嗎？」文中透露，親戚的小孩明年要考大學，目標是讀會計系，原PO就好奇求問，「請問會計系現在出路怎麼樣？聽說四大會計事務所都很操，我該阻止他嗎？」

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貼文一出，不少人默默點頭，「我認識兩個台大會計的都轉資工zzz」、「以後可能會失業，AI後文組很慘」、「會計系超低薪ㄟ…被理工人屌打」、「四大操成那樣，不如去設備輪班」、「你考不上師就沒用」、「麥鬧ㄚ，一切交易都上雲端，財報一下就出來，什麼固定資產查核、現金函證也不用，電腦授權資料一調就出來」、「認真回，阻止啊！會計薪水低。」

不過，也有網友表示，「有興趣就念啊！看懂別人的財報，投資理財一把罩。會計師只是副業」、「中低階的會被AI取代，高階的不可能」、「真的想賺錢要選財經不是會計。」

值得注意的是，勞動部調查發現，近半數大學生畢業就投入職場，其中，物理、化學和地球科學這類畢業生平均薪資高達5.7萬元，遠高於其他學門。若從產業來看，製造業以5.1萬的平均月薪居冠，緊追在後的有金融保險業、出版影音及資通訊業、電力及燃氣供應業等產業，薪水大多有4.55萬元至5萬。