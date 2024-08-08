父罹4癌、母扛家計　高中生苦讀上台大：給爸爸的父親節禮物

▲王暐翔逆境求學，苦讀上台大。（圖／北市教育局認助清寒學生基金會提供）

記者楊惠琪／台北報導

今年剛從政大附中畢業的王暐翔，因為父親罹癌無法工作，一家四口生計靠在超市擔任收銀員的母親扛起，但龐大醫藥費與房租，每月都入不敷出，靠著慈善基金會的獎助金完成高中學業，一路苦讀、沒有補習，如願考取第一志願台大機械系。他說，這是給爸爸的父親節禮物。

王暐翔就讀國小時，原本擔任廚師的父親罹患腦癌，多年來進出醫院開刀、治療，長年在家休養，母親在超市擔任收銀員，是家中唯一的經濟來源，龐大的醫療費用和房租，經常壓得母親喘不過氣，每月都是入不敷出。在台北市政府教育局認助清寒學生基金會每月認助3000元下，王暐翔才不用煩惱午餐和交通費，得以完成高中學業。

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王暐翔說，因家境關係，無法上補習班，養成自己上課認真聽講、下課積極討論與請教老師的求學習慣，尤其學校學習資源很多，只要有空就往圖書館跑，反而更豐富了機械領域的知識，考上台大機械系，不只是自己的第一志願，更是給爸爸的父親節禮物。

王爸爸罹癌多年，因癌細胞已從腦部擴散到肝、肺、鼻癌，長年在家休養、無法工作，談及病況仍樂觀表示「坦然面對」，只是被問到最想要的父親節禮物時，不禁眼淚潰堤說：「沒有想要什麼禮物，只盼妻小平安，支撐到兒子女兒出社會，能獨立工作，我的人生就達標了。」

王暐翔在逆境求學，仍維持樂觀正向態度、加倍努力學習，尤其熱衷機械領域，經常和同學一起研發課本以外的機械應用，累積大量的實作經驗，透過申請入學上台大機械系。他說，上大學後將加強理論知識，並提升外語能力，盼能爭取到國外做交換學生，體驗不同國家的教學方式。