雲科大再創佳績！獲2024亞太暨台灣永續行動獎金銀雙獎

▲雲科大方國定副校長領取金獎榮耀。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024年「亞太暨台灣永續行動獎」（APSAA），結合博覽會，吸引了來自台灣、日本、韓國及其他亞太國家的企業、大學及政府單位參展，超過百家公共和私營部門積極參與。國立雲林科技大學在永續發展目標與卓越成果貢獻方面表現突出，獲得多項榮譽。

雲科大張傳育教授的「智慧檢測提升光能效率」榮獲台灣永續行動獎金級，周玟慧教授的「數位媒體倡議—社會永續設計共生行動」獲得亞太永續行動獎銀級，以及黃世輝教授的「雲林溪水資源公民行動」榮獲亞太永續行動獎金級。

雲科大團隊在2023年永續行動獎中表現卓越，榮獲頂尖永續長獎及1金1銀1銅的佳績，2024獲獎，再次展示學校在永續發展領域的領先地位。雲科大校長楊能舒博士表示，學校在行政、教學與產學合作等各個領域都與聯合國的SDGs十七項目標建立了緊密連結。

楊能舒博強調，儘管國際社會面臨日益嚴峻的永續發展挑戰，雲科大通過扎實的實踐與創新，展現了高等教育機構在實現永續發展目標方面的重要角色，未來將持續實踐永續校園目標，提升技職高等教育的永續性，全面促進地方與國際接軌，並推動經濟和環境的永續發展。

▲雲科大於永續博覽會喜獲佳績。（圖／記者蔡佩旻翻攝）