體育部拼明年成立！2027年後預算達200億　設法人強化運動產業發展

▲巴黎奧運羽球男雙金牌組合李洋、王齊麟 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

中華隊在本屆巴黎奧運拿下2金5銅成績，賴政府也將加速推動「體育暨運動發展部」的成立，預計在15日教育部於院會報告完後，籌備小組正式啟動，並且將邀請產業界、選手代表擔任顧問提供寶貴意見。此外，也計劃同步成立「行政法人國家運動產業發展中心」，修改6項配套法律，力拚下會期送立法院審議，盼2025年中能掛牌成立，並且將持續挹注經費，預計在2027年讓整體體育經費達到200億元目標。

總統賴清德在競選期間宣示成立「體育部」，行政院在5月時、巴黎奧運進行前就展開先期規劃。政務委員史哲表示，這次成立部會的說法是「升格」，但院長一開始就提示，希望不只是升格，更希望讓社會意識到這是一個全新的體育部，「這樣的概念下達後，就有很大要發揮的空間、甚至是挑戰，要有新的措施強過於升格」。

關於運動產業部分，史哲坦言，過去從體委會到體育署，雖然有《運動產業發展條例》，「但行政政策上在運動產業的著墨其實不夠多」，原本體育署轄下的「左營訓練中心」、「運動科學中心」，較偏體育競技類，這次「行政法人國家運動產業發展中心」將伴隨體育部成立，讓配套工具一次到位。

史哲說，「體育部組織法」、「行政法人國家運動產業發展中心的設置條例」會一併送立法院。財源部分，已有運動產業發展基金、運彩條例等，組織上如果能彌補行政法人這塊，跟運動產業界對接，不管是輔導或未來發展上的可能性就大很多。他強調，這是一個很重要的「新意」，跟運動產業界的對接、輔導、技轉、投資等，因為他有運彩基金作為運動發展的基金，有組織、有法案、有人，整體運作起來會是跟過往不同樣貌的體育部。

另外，史哲也提到，院長卓榮泰特別提示，希望新的「體育及運動發展部」要把用人的「門」打開，能讓體育界進來體育部。院長特別指示人總研究比照國科會，讓在體育競技上有特殊成就者、專業人才等，進到體育部，「用人彈性、雙軌化，這會是新體育部的重要精神」。

至於期程的部分，史哲說，照原規劃，體育部是在2026年1月1日要成立，但院長希望加速籌設。因此，過去召集的會議都僅是「研議」，明天院會後就會正式進入籌設階段，法制工作要直接進行。另外，也希望在下個會期就能把相關法案送到立法院。

史哲說，會廣徵社會意見，尤其是體育界，除了籌設小組外也會有籌設諮詢會議，包括這次巴黎奧運非常傑出的、資深的選手等，都能來參與，「體育署都有全面性的邀請」。

在這樣加入規劃後，史哲指出，體育部成立時間會從2026年1月1日往前，雖然時間還沒辦法確認，「但有機會在明年（2025）的某一天成立，打鐵趁熱，希望在可能狀況下趕快成立，這也是社會期待」。

另外，史哲也說，有關競技運動全民化，來自社區、普及於社會，例如歐美選手很多都還有另外一個身份。這次在組織上希望能有相關的設科、司，專門處理競技運動全民化，會反映在相關科室的配置上。

史哲也提到，從102年到今年113年，10年下來體育署的經費增加65.8億、成長94%，幾乎翻倍，但人員才成長9%，「某種程度上體育署也很辛苦，全民對體育的期待，遠高於現在組織能負擔的能量」。

史哲還說，未來中央部會的額度會朝「擴增」處理，這次修法是一個配套，《行政院組織法》、《行政院組織基準法》、《教育部組織法》、《體育部組織法》、《廢除體育署組織法》、《行政法人設置條例》等，有6個法要整體做配套修正。

至於賴總統宣示體育預算到200億，史哲說，會逐年增加，今年體育署預算150億、明年170億，「不會一步到位但確實在增加中」，預期200億的預算規模，應該會花2到3年時間可以達到；法制面來看，即使明年中成立體育部，也可以用既有預算。

▲行政院政務委員史哲。（圖／記者陳家祥攝）

