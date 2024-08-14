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長期高溫「蔬果豬肉價格飆升」　環團：應跨部會討論平緩物價

▲颱風來了，民眾到市場搶買青菜。（圖／記者楊惠琪攝）

▲高溫和乾旱導致許多農產品價格上揚。（資料照／記者楊惠琪攝）

文／中央社

綠色和平表示，「氣候通膨」現象已經發生，長時間的高溫衝擊畜產品供應，豬肉自2021年至2023年漲近新台幣19元，便當跟著漲；應於氣候變遷對策委員會討論跨部會平緩物價。

綠色和平昨（13日）舉辦「氣候通膨現象暨民調」發布記者會，綜整過去幾年農業部農作物災害損失資料發現，夏天不斷破紀錄的高溫和乾旱現象影響蔬果開花季與結果季，導致許多農產品產量減少帶動價格上揚，2021年至2023年間，以椪柑、玉米、冬瓜、柿子所受的影響最為嚴重，柿子的漲幅最高達來到3.4倍。

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消費者文教基金會董事長吳榮達會中表示，根據2022年中央銀行資料，台灣依賴進口的黃豆、小麥和玉米等農產品原料及畜牧飼料也跟著大漲，導致穀類其製品、肉類、水產品、蛋類等食品零售價格紛紛反映調高。

吳榮達說，根據農業部的資料顯示，台灣夏天高溫達攝氏35度以上，容易讓畜產動物產生熱緊迫，造成採食量減少，如蛋雞、土雞、豬超過28度就會出現熱緊迫，乳牛需維持在25度以下，長時間的高溫之下，對畜產品供應形成重大挑戰。

另外，吳榮達補充，近2年的豬肉價格就是氣候變遷影響民生食品的重要觀察點，2021年7月豬肉平均價格為84.11元，2023年7月已漲到102.94元，2年同期價差每公斤達18.83元，最後導致的結果竟是民眾最常見的便當、排骨飯價格也隨之漲價，影響消費者的飲食成本。

中央研究院人為氣候變遷專題中心執行長許晃雄表示，氣候變遷讓台灣乾旱與暴雨災害更加頻繁，若全球碳排繼續放任下去，台灣在2060年恐再無冬天；建議政府在推動淨零轉型的同時，應透過建構氣候變遷調適科研生態系與完善治理體系。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，政府新成立的氣候變遷對策委員會，應意識到治理氣候變遷也是在解決通膨問題，必須盡速協調環境、經濟、農業、財政等跨部會合作提出能有效加速減碳的氣候能源政策，平緩物價，解決氣候通膨。

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