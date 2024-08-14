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價值近6億法拍屋！陸27歲上班族「花8萬多買走」：曾擔心遇到詐騙

▲▼價值近6億法拍屋！27歲上班族「花8萬多買走」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲價值近6億法拍屋，27歲上班族花8萬多買走。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽合肥一棟評估價為1.3億元人民幣（約新台幣5.87億元）的廠房，近日被北京市西城區人民法院（簡稱西城區法院）以1元底價拍賣，最終成交價僅1.8萬元（約新台幣8.12萬元）。拍下的買家為一名27歲的上班族，他受訪稱，「我曾擔心遇到詐騙。」

據《大皖新聞》報導，2024年8月7日，西城區法院撤銷了兩天前在京東拍賣平台完成的這次拍賣，成交價與評估價的巨大反差讓本案在輿論場繼續發酵。拍賣成交確認書顯示，本次競買者是一個名叫劉濤的自然人。

據《澎湃新聞》報導，劉濤是誰？8月13日，劉濤受訪否認了自己有特殊背景，「直到法院電話通知撤銷本次拍賣，我才相信這一切都是真的。」

本次拍賣被廣泛報導後，劉濤的背景成為輿論關注焦點之一。面對其身分的質疑，劉濤說，「這個無可厚非，我要是他們，我也會這麼認為。」

劉濤自述，自己出生於1997年，目前是青島一家企業的上班族。因為偶然原因，從網路上瞭解到這次拍賣，就按照法院的要求參與了這次拍賣。

按照變賣公告，本次變賣開始後，如果有人出價1元（人民幣，下同），24小時內無人再應價，該出價1元即為最終變賣價；24小時結束時如有人應價，則自動延遲5分鐘。

8月2日10時，變賣開始。據報導，每次出價的加價幅度為0.01元，沒有找到人工更改出價的方法，每次按一次出價按鈕，就自動增加0.01元，連續點擊按鈕100次才能增加1元。

公開信息顯示，8月5日06:10:13時，本次司法變賣結束。該標的最終應價為18161.97元。從1元起開始變賣，經歷了2天多的競價，本次司法變賣的延遲次數高達31674次。在接受採訪時，劉濤說，「我是一次次點擊的。」

8月5日當天，劉濤拿到京東拍賣平台的《成交確認書》。劉濤說，拍賣成功後，自己並未高興，「反而是焦慮，我擔心遇到詐騙。」

電話紀錄顯示，8月7日上午從8時22分開始，號碼顯示為北京座機的來電與劉濤的通話時間是21分34秒。該號碼為西城區法院的公開電話。

劉濤說，「西城區法院一位法官電話通知撤銷本次拍賣，找我要地址，說給我郵寄書面通知，直到這時，我才相信本次拍賣是真的。另一位法官稱，已經撤拍，有疑問走執行異議。」

但劉濤質疑稱，「我跟兩位法官說了，該案件的同案拍品4月23日拍賣了兩個價值5000萬元的股權，一個101.55元成交，另一個1.61元成交。這個該怎麼解釋？」之後，他得到回應，「一位法官說不了解，另一位法官稱每個拍賣有每個拍賣的規則，但我在8月9日發現，以上兩筆交易均被下架」。

劉濤所說的兩次股權拍賣，與1.3億元廠房拍賣為同一刑事案件，起因都是被執行人非法吸收公眾存款。拍賣公告顯示，這3份公告涉及標的物參考價分別為，5000萬元、5000萬元和300萬元，最終成交價分別為1.61元、101.55元和50.02元。

值得注意的是，西城區法院提醒，標的物涉及經濟犯罪案件，法院依據已經發生法律效力的刑事判決依法決定對其股權進行處置，該股權經最後一次拍賣未能成交，故法院進行無保留價拍賣。

在拍賣公告中，西城區法院稱，「本院於2023年11月2日派員進行現場調查，發現該公司不在註冊地實際經營；競買人在競買前應根據上述情況謹慎決定是否參與競買。」

8月7日下午，劉濤按照拍賣規則，向西城區法院的公開帳號轉款。銀行轉帳紀錄顯示，交易時間是13時11分03秒，金額為18161.97元。

劉濤生氣表示，他計劃先申請執行異議，如果沒有結果，再申請行政復議。

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