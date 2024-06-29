「工作都由主管指定」只能當二流人！專家：被動心態會搞得意志消沈

▲上班族除了完成主管交辦的事，如果還能自主思考、提案發揮長才的工作，同時對公司有幫助，會更有動力。（圖／視覺中國CFP）

記者林育綾／綜合報導

許多上班族認為，工作就是「完成上司指定的任務」，然而日本人氣財經作家金武貴提到，「一流菁英」跟一般人的差異，就是會主動找出自己感興趣、能發揮長才，並且對公司和客戶都有好處的工作，而不是一直被動去接受交辦不擅長又不感興趣的事，搞得意志消沈，「只會照著主管的指示做事，就永遠都只是二流人」。

金武貴在世界最大外商資產管理公司富達投資（Fidelity Investments）擔任分析師，由於多年近距離跟「世界頂尖菁英」共事的獨特工作經驗，受邀為「東洋經濟ON LINE」主持「世界菁英直擊！」專欄，獲得廣大上班族迴響，成為日本人氣第一的企業專欄作家，文章也集結出書《世界一流菁英的77個最強工作法》。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他在書中提到，從前自己還是菜鳥時，都會去問每個主管對自己的工作有什麼期待，大多主管會給出一個大方向，不少也會具體又詳細的指定任務。但他印象最深刻的是，有位社長對他說，「要做什麼對公司比較好，去思考並提案，不也是武貴你的工作嗎？」

他當時聽了之後恍然大悟，意識到「如果工作的目標是由上司訂立，就稱不上是自己握有工作的主導權。這種被動的心態，自己無法找到有趣的工作，當然也做不出好工作。」

而「被動的心態」也會限縮自己的強項和工作的範疇，「如果所有工作都是由上司指定，那麼自己的差異化要素將變得極少。」因此他建議，「在老是被交辦不擅長的工作，搞到意志消沉之前，要找到自己的強項，創造出有趣並且能夠從中學習的工作。」

▲老是用被動心態去做被交辦的、不擅長的工作，會搞到意志消沉。（圖／CFP）

金武貴提醒，如果不能自主性的工作，那麼即使把工作做好，大部分的功勞也是由交辦你的上司拿走。不管你有多勤奮，工作有多出色，只要主管說「那件事是我交代他做的」，功勞就是算在主管頭上。

如果不去主動思考，在公司做什麼能發揮長才，享受工作的同時，又能對公司做出最大貢獻，「只是照著指示做事，就永遠都會是二流的人。」因為自己不擅長、沒興趣的工作，就算努力做到好，成果也不會讓人驚豔。

「自己主動開始的工作，才會產生責任感」，也才有更大的動力。當然要先盡到基本的義務，把眼前該做的事情完成，才有資格談自主性的工作。金武貴說，如果主管交代要交下週開會的資料，卻沒準備，還辯稱「我在思考要做什麼，對公司來說才是戰略性的重要事項。」這種態度就是把工作的順序本末倒置了。「必須先完成自己的義務，再來思考有趣的工作。」

《世界一流菁英的77個最強工作法》繁體中文版由時報出版，近日推出暢銷新裝版，讓讀者明白，「IQ、學歷」不代表工作能力，而是好的「習慣和態度」才讓人脫穎而出。

▲《世界一流菁英的77個最強工作法》繁體中文版由時報出版，近來推出暢銷新裝版。（圖／時報出版）