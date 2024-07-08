OL上班第一天慘被開除　全場聽老闆理由傻了：找員工還是小三？

▲台北一名OL剛上班第1天就被開除，理由讓她無法理解。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

太離譜！台北一名OL日前錄取新工作，到職當天卻被開除，理由是老闆認為「她和想像中感覺不一樣」，滿頭霧水不明白是什麼原因，而貼文曝光後，大批網友更懷疑老闆根本是在選妃。

原PO在《Dcard》論壇透露，前陣子新工作到職第1天，當初面試老闆不在，由老闆娘親自面試，幾個禮拜後就收到錄取通知，而剛上班首次見到老闆，期間被叫到辦公室，「他跟我說，他覺得一開始沒跟我見面是他的錯，應該要跟我見面的，因為他覺得我跟他想像中的感覺不一樣」。

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原PO當場傻眼，不解老闆想像中的她是什麼樣子，明明才初次見面，更埋怨為何不親自面試，早點講她就可以繼續找別的工作，而不是像這樣浪費時間。她認為公司氛圍很好，每個同事都是天使，大家得知她被開除也都相當錯愕，「雖然只有短短的幾個小時，還是謝謝這些天使同事，在我離開後傳訊息安慰我，希望他們能早點財富自由，離開這間公司」。

原PO補充，她原本以為是長相問題，但和老闆面談時，對方突然誇她很漂亮，令她無法理解，「我又更搞不懂他的標準到底是什麼，而我到底又為什麼不符合他的標準，不懂」。

經歷曝光後，掀起一陣討論，網友紛紛留言：「老闆是找員工還是找小三？」、「老闆有病吧，找員工還以為自己在選妃哦？」、「老闆是在網路交友嗎」、「沒關係，有這種老闆，離開也好」、「他只是一個慣老闆，千萬別輕易放過他」。

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