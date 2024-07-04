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社會 社會焦點 保障人權

上班族投資股票遭騙百萬　配合警「釣出車手」再揪上游

記者邱中岳／台北報導

北市刑大日前接獲報案，一名男子從2024年3月開始，陸續被詐騙集團以股票投資名義騙走1百萬元，警方獲報後與男子聯手，以繼續投資50萬為由騙出詐騙集團車手，逮人時又發現旁邊1台自小客車迅速離開現場，追查發現原來是上游車手頭，又持續追溯逮人。

警方調查，50歲的李姓上班族在網路上誤信詐騙集團，3個月間陸續以投資股票為由被騙走1百萬，告知朋友後才知道可能受騙上當，立刻通知警方協助處理。

▲▼警方埋伏逮面交車手，撇見1車可疑駛離，追出幕後車手頭。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方埋伏逮面交車手，撇見1車可疑駛離，追出幕後車手頭。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方與李姓男子以要繼續加碼投資50萬為由，相約詐騙集團面交取款，詐團派31歲阮姓男子出面，埋伏警員當場表明身份逮人，逮捕過程中卻發現1台自小客車加速離開現場。

警方記下車牌後展開追查，發現該自小客車可能與此詐騙面交案有關，立刻掌握當天開車的32歲王姓男子身份，並前往王男位於北市萬華區住處埋伏。

▲▼警方埋伏逮面交車手，撇見1車可疑駛離，追出幕後車手頭。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲李姓男子誤信詐騙集團投資股票虧損百萬，事後配合警方約出面交車手。(圖／記者邱中岳翻攝）

王姓男子與女友現身後，員警立刻上前逮人，並拿出相關證據，讓王男百口莫辯，警方不排除王男是面交後轉手將錢拿走的車手頭，訊後依照詐欺罪嫌將阮、王2人移送法辦。

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