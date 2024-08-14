30年來首度缺席立院協商　柯建銘傷勢曝「已影響行動」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜今（14日）召集朝野協商考試院、NCC人事同意權案。不過，國民黨團總召傅崐萁因母親上月離世缺席，而民進黨團總召柯建銘也因身體狀況請假，這也是他30年來首次缺席協商。對此，柯建銘幕僚說明，總召去年下半年開刀置換人工膝蓋，由於適逢選舉，加上選後跟藍白作戰沒有時間好好休息，整體復原狀況不理想，近來疼痛狀況加劇影響行動，目前已經請醫生診斷進行治療，謝謝大家的關心。

柯建銘因長年膝蓋不適，去年選戰期間進行膝關節全置換手術，當時，柯術後依舊堅持親自主持黨團會議等，並未缺席立院議程。而今上午突傳身體不適，這也是柯建銘參加近千場協商以來，第一次請假。

今日協商中，縱使柯建銘人不在，韓國瑜在協商中仍多次提及這位好友，幽默消遣「我懷念柯建銘了，他不在現場，有酸辣湯少胡椒的感覺」，又說「柯建銘30年來第一次缺席協商，在電視機前一定很著急！」

對於柯建銘傷情，柯建銘幕僚透露，總召去年下半年開刀置換人工膝蓋，由於適逢選舉，加上選後跟藍白作戰沒有時間好好休息，整體復原狀況不理想，近來疼痛狀況加劇影響行動，目前已經請醫生診斷進行治療，謝謝大家的關心。